"Катастрофічні наслідки". NASA б'є на сполох через загрозу для МКС

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США більше не приховує, що "глибоко стурбоване" зниженням безпеки Міжнародної космічної станції. Ця заява пролунала під час відкритого засідання Консультативної групи з безпеки в аерокосмічній сфері (ASAP).

Про що NASA попереджає світ

За словами представників американського агентства, більше не можна ігнорувати тріщини і витік повітря на борту космічної станції.

Враховуючи ситуацію, що склалася, у NASA просять виділити ще більше коштів, щоб полегшити завершення роботи МКС та не допустити незапланованого сходження станції з орбіти.

З заявою з цього приводу уже виступив член комісії Річ Вільямс.

За його словами, просто зараз МКС вступила в найризикованіший період свого існування.

Що важливо розуміти, раніше НАСА мало намір звести МКС протягом наступних кількох років.

Попри це, нещодавно генеральний директор SpaceX Ілон Маск нещодавно рекомендував NASA звести станцію з орбіти раніше.

На переконання бізнесмена, станція "виконала своє призначення".