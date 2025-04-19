"Катастрофічні наслідки". NASA б'є на сполох через загрозу для МКС
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Катастрофічні наслідки". NASA б'є на сполох через загрозу для МКС

Про що NASA попереджає світ
Джерело:  Interesting Engineering

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США більше не приховує, що "глибоко стурбоване" зниженням безпеки Міжнародної космічної станції. Ця заява пролунала під час відкритого засідання Консультативної групи з безпеки в аерокосмічній сфері (ASAP).

Про що NASA попереджає світ

За словами представників американського агентства, більше не можна ігнорувати тріщини і витік повітря на борту космічної станції.

Враховуючи ситуацію, що склалася, у NASA просять виділити ще більше коштів, щоб полегшити завершення роботи МКС та не допустити незапланованого сходження станції з орбіти.

З заявою з цього приводу уже виступив член комісії Річ Вільямс.

За його словами, просто зараз МКС вступила в найризикованіший період свого існування.

Що важливо розуміти, раніше НАСА мало намір звести МКС протягом наступних кількох років.

Попри це, нещодавно генеральний директор SpaceX Ілон Маск нещодавно рекомендував NASA звести станцію з орбіти раніше.

На переконання бізнесмена, станція "виконала своє призначення".

До найбільших побоювань належать витоки у вестибюлі модуля "Зірка" станції. Група з безпеки також попередила про загрозу аварійного сходження станції з орбіти до того, як буде розгорнуто USDV компанії SpaceX. Це може мати катастрофічні наслідки, оскільки космічна станція обрушиться на населені райони.

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