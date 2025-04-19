"Катастрофічні наслідки". NASA б'є на сполох через загрозу для МКС

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США більше не приховує, що "глибоко стурбоване" зниженням безпеки Міжнародної космічної станції. Ця заява пролунала під час відкритого засідання Консультативної групи з безпеки в аерокосмічній сфері (ASAP).
Про що NASA попереджає світ
За словами представників американського агентства, більше не можна ігнорувати тріщини і витік повітря на борту космічної станції.
Враховуючи ситуацію, що склалася, у NASA просять виділити ще більше коштів, щоб полегшити завершення роботи МКС та не допустити незапланованого сходження станції з орбіти.
З заявою з цього приводу уже виступив член комісії Річ Вільямс.
За його словами, просто зараз МКС вступила в найризикованіший період свого існування.
Що важливо розуміти, раніше НАСА мало намір звести МКС протягом наступних кількох років.
Попри це, нещодавно генеральний директор SpaceX Ілон Маск нещодавно рекомендував NASA звести станцію з орбіти раніше.
На переконання бізнесмена, станція "виконала своє призначення".
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