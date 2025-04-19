"Катастрофические последствия". NASA бьет тревогу из-за угрозы для МКС
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Катастрофические последствия". NASA бьет тревогу из-за угрозы для МКС

О чем NASA предупреждает мир
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США больше не скрывает, что "глубоко озабочено" снижением безопасности Международной космической станции. Это заявление прозвучало на открытом заседании Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере (ASAP).

О чем NASA предупреждает мир

По словам представителей американского агентства, больше нельзя игнорировать трещины и утечку воздуха на борту космической станции.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в NASA просят выделить еще больше средств, чтобы облегчить завершение работы МКС и не допустить незапланированного схождения станции с орбиты.

С заявлением по этому поводу уже выступил член комиссии Рич Уильямс.

По его словам, прямо сейчас МКС вступила в самый рискованный период своего существования.

Что важно понимать, ранее НАСА намерено было возвести МКС в течение следующих нескольких лет.

Несмотря на это, недавно генеральный директор SpaceX Илон Маск недавно рекомендовал NASA снять станцию с орбиты раньше.

По убеждению бизнесмена, станция "выполнила свое предназначение".

Группа по безопасности также предупредила об угрозе аварийного схождения станции с орбиты до того, как будет развернута USDV компании SpaceX. Это может иметь катастрофические последствия, поскольку космическая станция обрушится на населенные районы.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы нашли источник загадочных радиосигналов из космоса
космос
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе кольцо Эйнштейна — фото
Кольцо Эйнштейна и интересные факты о нем
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
36 миллиардов солнц. Астрономы раскрыли одну из главных тайн космоса
черная дыра

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?