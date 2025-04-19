"Катастрофические последствия". NASA бьет тревогу из-за угрозы для МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США больше не скрывает, что "глубоко озабочено" снижением безопасности Международной космической станции. Это заявление прозвучало на открытом заседании Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере (ASAP).
О чем NASA предупреждает мир
По словам представителей американского агентства, больше нельзя игнорировать трещины и утечку воздуха на борту космической станции.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в NASA просят выделить еще больше средств, чтобы облегчить завершение работы МКС и не допустить незапланированного схождения станции с орбиты.
С заявлением по этому поводу уже выступил член комиссии Рич Уильямс.
По его словам, прямо сейчас МКС вступила в самый рискованный период своего существования.
Что важно понимать, ранее НАСА намерено было возвести МКС в течение следующих нескольких лет.
Несмотря на это, недавно генеральный директор SpaceX Илон Маск недавно рекомендовал NASA снять станцию с орбиты раньше.
По убеждению бизнесмена, станция "выполнила свое предназначение".
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