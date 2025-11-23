Кейт Міддлтон підозрює принца Вільяма у зраді — інсайдери
Категорія
Світ
Дата публікації

Кейт Міддлтон підозрює принца Вільяма у зраді — інсайдери

Чутки про зраду Вільяма досі не вщухають
Джерело:  Radar Online

За словами анонімних джерел у королівській родині, принцеса Кетрін робить все можливе, щоб прибрати Роуз Хенбері з близького кола спілкування на тлі чуток про зраду принца Вільяма.

Головні тези:

  • Роуз Хенбері — давня знайому королівської сім’ї, яка могла закрутити роман з принцом.
  • Офіційних підтверджені цій інформації досі немає — лише розповіді інсайдерів.

Чутки про зраду Вільяма досі не вщухають

Такі чутки ширяться вже не перший рік, однак зараз про них знову згадали.

Нова хвиля інтересу до таємного життя королівської родини виникла після того, як інсайдери розповіли про занепокоєння Кейт та її намагання позбутися суперниці.

Згідно з останніми даними, коханкою Вільяма може бути Роуз Хенбері.

Вона відома ексмодель та політична співробітниця, а нині Маркіза Чолмонделі.

Ще 6 років тому журналісти стверджували, що Роуз та Вільяма поєднують не просто дружні стосунки.

Тоді Кейт була спустошена і подружжя нібито навіть звернулося до сімейного консультування. Після розмов Вільяма та Хенбері перестали бачити разом із Кетрін на публіці.

Анонімний інформатор через популярний американський акаунт DeuxMoi заявив, що історія стосунків Роуз та Вільяма — це "таємниця, про яку всі знають".

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Що не так зі стосунками Кейт Міддлтон та принца Вільяма — дані інсайдера
Кейт Міддлтон не сприймає Вільяма як главу родини
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кейт Міддлтон налякала мережу зовнішнім виглядом — фото
Що відбувається з Кейт Міддлтон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Образив Кейт Міддлтон". Що відомо про конфлікт в королівській родині
Що відбувається в королівській родині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?