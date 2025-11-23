Кейт Міддлтон підозрює принца Вільяма у зраді — інсайдери

За словами анонімних джерел у королівській родині, принцеса Кетрін робить все можливе, щоб прибрати Роуз Хенбері з близького кола спілкування на тлі чуток про зраду принца Вільяма.

Чутки про зраду Вільяма досі не вщухають

Такі чутки ширяться вже не перший рік, однак зараз про них знову згадали.

Нова хвиля інтересу до таємного життя королівської родини виникла після того, як інсайдери розповіли про занепокоєння Кейт та її намагання позбутися суперниці.

Згідно з останніми даними, коханкою Вільяма може бути Роуз Хенбері.

Вона відома ексмодель та політична співробітниця, а нині Маркіза Чолмонделі.

Ще 6 років тому журналісти стверджували, що Роуз та Вільяма поєднують не просто дружні стосунки.

Тоді Кейт була спустошена і подружжя нібито навіть звернулося до сімейного консультування. Після розмов Вільяма та Хенбері перестали бачити разом із Кетрін на публіці. Поширити

Анонімний інформатор через популярний американський акаунт DeuxMoi заявив, що історія стосунків Роуз та Вільяма — це "таємниця, про яку всі знають".