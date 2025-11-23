Кейт Миддлтон подозревает принца Уильяма в измене — инсайдеры
Категория
Мир
Дата публикации

Кейт Миддлтон подозревает принца Уильяма в измене — инсайдеры

Слухи об измене Уильяма до сих пор не утихают
Читати українською
Источник:  Radar Online

По словам анонимных источников в королевской семье, принцесса Кэтрин делает все возможное, чтобы убрать Роуз Хенбери из близкого круга общения на фоне слухов об измене принца Уильяма.

Главные тезисы

  • Роуз Хенбери — давняя знакомая королевской семье, которая могла закрутить роман с принцем.
  • Официальных подтвержденных этой информации до сих пор нет — только рассказы инсайдеров.

Слухи об измене Уильяма до сих пор не утихают

Такие слухи ходят уже не первый год, однако сейчас о них снова вспомнили.

Новая волна интереса к тайной жизни королевской семьи возникла после того, как инсайдеры рассказали о беспокойстве Кейт и ее попытке избавиться от соперницы.

Согласно последним данным, любовницей Уильяма может быть Роуз Хенбери.

Она известная экс-модель и политическая сотрудница, а ныне Маркиза Чолмондели.

Еще 6 лет назад журналисты утверждали, что Роуз и Уильяма объединяют не просто дружеские отношения.

Тогда Кейт была подавлена, и супруги якобы даже обратились к семейному консультированию. После разговоров Уильяма и Хенбери перестали видеть вместе с Кэтрин на публике.

Анонимный информатор из-за популярного американского аккаунта DeuxMoi заявил, что история отношений Роуз и Уильяма — это "тайна, о которой все знают".

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Что не так с отношениями Кейт Миддлтон и принца Уильяма — данные инсайдера
Кейт Миддлтон не воспринимает Уильяма как главу семьи
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кейт Миддлтон испугала сеть внешним видом — фото
Что происходит с Кейт Миддлтон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Обидел Кейт Миддлтон". Что известно о конфликте в королевской семье
Что происходит в королевской семье

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?