Кейт Миддлтон подозревает принца Уильяма в измене — инсайдеры

По словам анонимных источников в королевской семье, принцесса Кэтрин делает все возможное, чтобы убрать Роуз Хенбери из близкого круга общения на фоне слухов об измене принца Уильяма.

Слухи об измене Уильяма до сих пор не утихают

Такие слухи ходят уже не первый год, однако сейчас о них снова вспомнили.

Новая волна интереса к тайной жизни королевской семьи возникла после того, как инсайдеры рассказали о беспокойстве Кейт и ее попытке избавиться от соперницы.

Согласно последним данным, любовницей Уильяма может быть Роуз Хенбери.

Она известная экс-модель и политическая сотрудница, а ныне Маркиза Чолмондели.

Еще 6 лет назад журналисты утверждали, что Роуз и Уильяма объединяют не просто дружеские отношения.

Тогда Кейт была подавлена, и супруги якобы даже обратились к семейному консультированию. После разговоров Уильяма и Хенбери перестали видеть вместе с Кэтрин на публике. Поделиться

Анонимный информатор из-за популярного американского аккаунта DeuxMoi заявил, что история отношений Роуз и Уильяма — это "тайна, о которой все знают".