Кейт Миддлтон подозревает принца Уильяма в измене — инсайдеры

По словам анонимных источников в королевской семье, принцесса Кэтрин делает все возможное, чтобы убрать Роуз Хенбери из близкого круга общения на фоне слухов об измене принца Уильяма.
Главные тезисы
- Роуз Хенбери — давняя знакомая королевской семье, которая могла закрутить роман с принцем.
- Официальных подтвержденных этой информации до сих пор нет — только рассказы инсайдеров.
Слухи об измене Уильяма до сих пор не утихают
Такие слухи ходят уже не первый год, однако сейчас о них снова вспомнили.
Новая волна интереса к тайной жизни королевской семьи возникла после того, как инсайдеры рассказали о беспокойстве Кейт и ее попытке избавиться от соперницы.
Согласно последним данным, любовницей Уильяма может быть Роуз Хенбери.
Она известная экс-модель и политическая сотрудница, а ныне Маркиза Чолмондели.
Еще 6 лет назад журналисты утверждали, что Роуз и Уильяма объединяют не просто дружеские отношения.
Анонимный информатор из-за популярного американского аккаунта DeuxMoi заявил, что история отношений Роуз и Уильяма — это "тайна, о которой все знают".
