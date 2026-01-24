Кейт Міддлтон шокувала власну охорону в Шотландії — відео

20 січня принц Вільям і принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідали місто Стірлінг, що в Шотландії. Цей візит запам'ятається усім новим неочікуваним вчинком Кейт, який налякав навіть її охоронців.

Кейт Міддлтон знову у центрі уваги

У Шотландії принц та принцеса вирішили відвідати майстерню "Radical Weavers".

Таким чином вони хотіли нагадати людям про важливість збереження традиційної шотландської спадщини.

Після завершення заходу Кейт та Вільям приділили час людям, які прийшли подивитися на них.

Однак найбільше всіх шокував та вразив момент, коли 44-річна принцеса вирішила ризикнути власною безпекою, щоб поспілкуватися зі шанувальниками.

На відео видно, що вона махає рукою, прямуючи до автомобіля, однак раптово зупиняється, вказує на натовп і швидко повертається назад. Неочікуваний маневр явно застав зненацька її команду супроводу.

Принцеса Уельська спонтанно побігла до прихильниці, аби не проґавити можливість привітатися особисто, після чого прийняла від неї букет червоних гвоздик і погодилася на спільне фото. Поширити

Охоронці Кейт Міддлтон явно були шоковані таким вчинком, адже вони безпосередньо відповідають за її безпеку.