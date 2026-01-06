Кейт Міддлтон зіштовхнулася з новою проблемою в королівській родині

Оглядачка The Times Кейт Менсі розповідає, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон опинилася перед складним вибором у процесі виховання свого сина принца Джорджа. Вона не хоче, щоб хлопчик втрачав шанс на щасливе дитинство лише через те, що в майбутньому може стати королем.

Кейт Міддлтон та її страхи

Як стверджує оглядачка, принцеса налаштована зробити все можливе, щоб її старший син ніколи не знав, що таке самотність.

Кейт піклується про своїх дітей та найбільше боїться, що вони виростуть нещасними людьми.

Разом з принцом Вільям вони докладають максимум зусиль, щоб 12-річний Джордж, 10-річна Шарлотта та 7-річний Луї жили звичайним людським життям.

Зокрема, принцеса наполягає на тому, щоб особисто відвозити й забирати дітей зі школи, а не перекладати це на няню. Джордж також звик допомагати в побутових справах і супроводжувати родичів під час повсякденних справ.

Окрім того, оглядачка Кейт Менсі розкриває принцесу Уельську з менш формального боку.