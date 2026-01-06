Кейт Миддлтон столкнулась с новой проблемой в королевской семье

Обозреватель The Times Кейт Мэнси рассказывает, что принцесса Уэльска Кейт Миддлтон оказалась перед сложным выбором в процессе воспитания своего сына принца Джорджа. Она не хочет, чтобы мальчик терял шанс на счастливое детство только потому, что в будущем может стать королем.
Главные тезисы
- Принцесса Кейт хочет, чтобы ее дети не чувствовали, что отличаются от других.
- Этот подход к воспитанию поддерживает и принц Чарльз.
Кейт Миддлтон и ее страхи
Как утверждает обозревательница, принцесса настроена сделать все возможное, чтобы ее старший сын никогда не знал, что такое одиночество.
Кейт заботится о своих детях и больше всего боится, что они вырастут несчастными людьми.
Вместе с принцем Уильям они прилагают максимум усилий, чтобы 12-летний Джордж, 10-летняя Шарлотта и 7-летний Луи жили обычной человеческой жизнью.
Кроме того, обозревательница Кейт Мэнси раскрывает принцессу Уэльскую с менее формальной стороны.
Жена Чарльза описана как обычная женщина, склонная терять ценные вещи, которая с юмором и иронией рассказывает о своих детях и признается в "материнском чувстве вины".
