Кейт Миддлтон столкнулась с новой проблемой в королевской семье
Кейт Миддлтон столкнулась с новой проблемой в королевской семье

Кейт Миддлтон и ее страхи
Источник:  The Times

Обозреватель The Times Кейт Мэнси рассказывает, что принцесса Уэльска Кейт Миддлтон оказалась перед сложным выбором в процессе воспитания своего сына принца Джорджа. Она не хочет, чтобы мальчик терял шанс на счастливое детство только потому, что в будущем может стать королем.

  • Принцесса Кейт хочет, чтобы ее дети не чувствовали, что отличаются от других.
  • Этот подход к воспитанию поддерживает и принц Чарльз.

Кейт Миддлтон и ее страхи

Как утверждает обозревательница, принцесса настроена сделать все возможное, чтобы ее старший сын никогда не знал, что такое одиночество.

Кейт заботится о своих детях и больше всего боится, что они вырастут несчастными людьми.

Вместе с принцем Уильям они прилагают максимум усилий, чтобы 12-летний Джордж, 10-летняя Шарлотта и 7-летний Луи жили обычной человеческой жизнью.

В частности, принцесса настаивает на том, чтобы лично отвозить и забирать детей из школы, а не переводить это на няню. Джордж тоже привык помогать в бытовых делах и сопровождать родственников во время повседневных дел.

Кроме того, обозревательница Кейт Мэнси раскрывает принцессу Уэльскую с менее формальной стороны.

Жена Чарльза описана как обычная женщина, склонная терять ценные вещи, которая с юмором и иронией рассказывает о своих детях и признается в "материнском чувстве вины".

