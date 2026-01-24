Кейт Миддлтон шокировала собственную охрану в Шотландии — видео
Кейт Миддлтон шокировала собственную охрану в Шотландии — видео

Кейт Миддлтон снова в центре внимания
Читати українською
Источник:  People

20 января принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетили город Стирлинг в Шотландии. Этот визит запомнится всем новым неожиданным поступком Кейт, испугавшим даже ее охранников.

Главные тезисы

  • Кейт Миддлтон поразила всех своей спонтанностью, отправившись к поклонникам.
  • Это уже не первый случай, когда принцесса игнорирует правила поведения ради людей.

Кейт Миддлтон снова в центре внимания

В Шотландии принц и принцесса решили посетить мастерскую Radical Weavers.

Таким образом, они хотели напомнить людям о важности сохранения традиционного шотландского наследия.

После завершения мероприятия Кейт и Уильям уделили время людям, пришедшим посмотреть на них.

Однако больше всего всех шокировал и поразил момент, когда 44-летняя принцесса решила рискнуть собственной безопасностью, чтобы пообщаться с поклонниками.

На видео видно, что она машет рукой, направляясь к автомобилю, однако внезапно останавливается, указывает на толпу и быстро возвращается назад. Неожиданный маневр явно застал врасплох ее команду сопровождения.

Принцесса Уэльская спонтанно побежала к поклоннице, чтобы не упустить возможность поздороваться лично, после чего приняла от нее букет красных гвоздик и согласилась на общее фото.

Телохранители Кейт Миддлтон явно были шокированы таким поступком, ведь они непосредственно отвечают за ее безопасность.

Однако это не первый случай, когда принцесс игнорирует правила общения, поэтому им не привыкать.

