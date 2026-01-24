Кейт Миддлтон шокировала собственную охрану в Шотландии — видео

20 января принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетили город Стирлинг в Шотландии. Этот визит запомнится всем новым неожиданным поступком Кейт, испугавшим даже ее охранников.

Кейт Миддлтон снова в центре внимания

В Шотландии принц и принцесса решили посетить мастерскую Radical Weavers.

Таким образом, они хотели напомнить людям о важности сохранения традиционного шотландского наследия.

После завершения мероприятия Кейт и Уильям уделили время людям, пришедшим посмотреть на них.

Однако больше всего всех шокировал и поразил момент, когда 44-летняя принцесса решила рискнуть собственной безопасностью, чтобы пообщаться с поклонниками.

На видео видно, что она машет рукой, направляясь к автомобилю, однако внезапно останавливается, указывает на толпу и быстро возвращается назад. Неожиданный маневр явно застал врасплох ее команду сопровождения.

Принцесса Уэльская спонтанно побежала к поклоннице, чтобы не упустить возможность поздороваться лично, после чего приняла от нее букет красных гвоздик и согласилась на общее фото. Поделиться

Телохранители Кейт Миддлтон явно были шокированы таким поступком, ведь они непосредственно отвечают за ее безопасность.