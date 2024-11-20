Кембриджський словник назвав найпопулярніше слово 2024 року
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Кембриджський словник назвав найпопулярніше слово 2024 року

Словник
Джерело:  online.ua

Укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) англійської мови назвали словом 2024 року «manifest» — це процес візуалізації досягнення бажаного.

Головні тези:

  • Словом 2024 року, обраним Кембриджським словником, стало “manifest”, що означає процес візуалізації досягнення бажаного.
  • Поняття “manifest” отримало популярність під час пандемії COVID-19 та набуло широкого застосування у сфері саморозвитку.

Кембриджський словник обрав слово 2024 року

Про це йдеться у блозі Кембриджського словника.

Слово «manifest» було одним із найпопулярніших серед запитів на сайті словника: цього року його шукали 130 тисяч разів.

У травні минулого року Кембриджський словник додав визначення цього поняття до свого переліку слів.

«Manifest» (перекладається як «проявляти») — означає практику використання таких методів, як візуалізація та афірмація, щоб допомогти вам уявити досягнення бажаного, з упевненістю, що це підвищить вірогідність того, що це відбудеться.

У блозі йдеться, що ця практика набула популярності під час пандемії COVID-19. Тоді у соцмережах з’явилося безліч «інфлюенсерів проявлення», які давали поради, як досягти фінансового добробуду, кар’єрного успіху тощо.

«Manifest» стало десятим словом року, обраним Кембриджським словником.

Словом 2023 року стало "галюцинувати"

Укладачі словника зазначають, що обрали слово через підвищення інтересу до штучного інтелекту.

Протягом 2023 року до словника додавали нові визначення, наприклад large languale model (велика мовну модель — LLM), generative AI (генеративний штучний інтелект (або GenAI) і GPT.

Однак старі слова також отримали нові значення, серед них і hallucinate.

Традиційним поясненням цього слова є “відчуття чогось, чого не існує — через стан здоров'я або вживання наркотиків”.

Нове додаткове значення слова таке:

Коли штучний інтелект (= комп’ютерна система, яка має деякі властивості, якими володіє людський мозок, наприклад здатність створювати мову у спосіб, який здається людським) галюцинує, створює неправдиву інформацію і представляє її як факт.

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