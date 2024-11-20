Кембриджский словарь назвал самое популярное слово 2024 года

Составители Кембриджского словаря (Cambridge Dictionary) английского языка назвали словом 2024 «manifest» — это процесс визуализации достижения желаемого.
Главные тезисы
- Слово 2024 года, выбранное Кембриджским словарем, — “manifest”, означающее процесс визуализации достижения желаемого.
- Понятие “manifest” приобрело популярность во время пандемии COVID-19 и нашло широкое применение в сфере саморазвития.
- Кембриджский словарь отметил слово “manifest” как один из наиболее популярных запросов на своем сайте, что свидетельствует о растущем интересе к этому понятию.
Кембриджский словарь избрал слово 2024 года
Об этом говорится в блоге Кембриджского словаря.
Слово «manifest» было одним из самых популярных запросов на сайте словаря: в этом году его искали 130 тысяч раз.
В мае прошлого года Кембриджский словарь добавил определение этого понятия в свой список слов.
В блоге говорится, что эта практика приобрела популярность во время пандемии COVID-19. Тогда в соцсетях появилось множество «инфлюэнсеров проявления», которые давали советы, как добиться финансового благосостояния, карьерного успеха и т.д.
Manifest стало десятым словом года, выбранным Кембриджским словарем.
Словом 2023 года стало “галлюцинировать”
Составители словаря отмечают, что выбрали слово из-за повышения интереса к искусственному интеллекту.
Однако старые слова также получили новые значения, в том числе hallucinate.
Традиционным объяснением этого слова является "ощущение чего-то, чего не существует — из-за состояния здоровья или употребления наркотиков".
Новое дополнительное значение слова таково:
Когда искусственный интеллект (= компьютерная система, обладающая некоторыми свойствами, которыми обладает человеческий мозг, например способность создавать язык, который кажется человеческим) галлюцинирует, создает ложную информацию и представляет ее как факт.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-