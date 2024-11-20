Кембриджский словарь назвал самое популярное слово 2024 года
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Кембриджский словарь назвал самое популярное слово 2024 года

Словарь
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Источник:  online.ua

Составители Кембриджского словаря (Cambridge Dictionary) английского языка назвали словом 2024 «manifest» — это процесс визуализации достижения желаемого.

Главные тезисы

  • Слово 2024 года, выбранное Кембриджским словарем, — “manifest”, означающее процесс визуализации достижения желаемого.
  • Понятие “manifest” приобрело популярность во время пандемии COVID-19 и нашло широкое применение в сфере саморазвития.
  • Кембриджский словарь отметил слово “manifest” как один из наиболее популярных запросов на своем сайте, что свидетельствует о растущем интересе к этому понятию.

Кембриджский словарь избрал слово 2024 года

Об этом говорится в блоге Кембриджского словаря.

Слово «manifest» было одним из самых популярных запросов на сайте словаря: в этом году его искали 130 тысяч раз.

В мае прошлого года Кембриджский словарь добавил определение этого понятия в свой список слов.

Manifest (переводится как «проявлять») — означает практику использования таких методов, как визуализация и аффирмация, чтобы помочь вам представить достижения желаемого, с уверенностью, что это повысит вероятность того, что это произойдет.

В блоге говорится, что эта практика приобрела популярность во время пандемии COVID-19. Тогда в соцсетях появилось множество «инфлюэнсеров проявления», которые давали советы, как добиться финансового благосостояния, карьерного успеха и т.д.

Manifest стало десятым словом года, выбранным Кембриджским словарем.

Словом 2023 года стало “галлюцинировать”

Составители словаря отмечают, что выбрали слово из-за повышения интереса к искусственному интеллекту.

В 2023 году в словарь добавляли новые определения, например large languale model (большая языковая модель — LLM), generative AI (генеративный искусственный интеллект (или GenAI) и GPT).

Однако старые слова также получили новые значения, в том числе hallucinate.

Традиционным объяснением этого слова является "ощущение чего-то, чего не существует — из-за состояния здоровья или употребления наркотиков".

Новое дополнительное значение слова таково:

Когда искусственный интеллект (= компьютерная система, обладающая некоторыми свойствами, которыми обладает человеческий мозг, например способность создавать язык, который кажется человеческим) галлюцинирует, создает ложную информацию и представляет ее как факт.

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