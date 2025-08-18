Кембриджський словник поповнився неологізмами завдяки трендам TikTok
Кембриджський словник поповнився неологізмами завдяки трендам TikTok

словник
Джерело:  The Guardian

До Кембриджського словника додали неологізми, що увійшли в ужиток завдяки трендам TikTok. Це, зокрема, такі слова, як "skibidi", "delulu" та "tradwife".

Головні тези:

  • Тренди TikTok впливають на англійську мову, додаючи нові неологізми до Кембриджського словника.
  • Колін Макінтош вважає, що слова в словнику повинні лишатися в пам'яті, щоб бути доданими.
  • Серед нових термінів - 'skibidi', 'delulu', 'tradwife', що відображають сучасні тенденції та інтернет-культуру.

Кембриджський словник поповнився неологізмами "skibidi", "delulu" та "tradwife"

Керівник лексичної програми Колін Макінтош переконаний, що інтернет-культура змінює англійську мову і це відображається у словнику. Він наголосив, що у словник додають лише ті слова, які, на думку укладачів, "залишаються в пам'яті".

Серед інших неологізмів:

  • "broligarchy", що поєднує bro (брат) та oligarchy (олігархія). Термін використовується для опису невеликої групи успішних, багатих та впливових чоловіків, які зазвичай є власниками технологічного бізнесу;

  • вислів "mouse jiggler", який вживають на позначення пристрою або програмного забезпечення, яке використовується, щоб створити враження, ніби ви працюєте, коли насправді це не так;

  • фраза "work spouse", якою характеризують колег, що мають особливі турботливі та довірливі стосунки, наче у шлюбі.

"Skibidi" стало популярним завдяки відео на YouTube Skibidi Toilet. У ньому зображені людські голови, що стирчать з туалетів.

Ролик став вірусним, станом на 18 серпня 2025 року він має 60 мільйонів переглядів.

Кембриджський словник визначає "skibidi" як слово, яке може мати різні значення: "крутий" чи "поганий". Також воно може використовуватися без жодного реального значення як жарт.

Слово "tradwife" є скороченням від traditional wife — "традиційна дружина", або traditional housewife — "традиційна домогосподарка".

Використання цього терміна поширилося через соціальні мережі, приблизно з 2020 року. Це контент, у якому жінки вихваляють переваги залишатися вдома, готувати їжу, мати й виховувати багато дітей, а також віддавати головну роль у сім'ї чоловіку.

Такий підхід до життя часто критикують через фінансову залежність від чоловіка, ідеалізований спосіб життя, відмову від досягнень фемінізму та зв'язок із консервативними рухами.

Термін"delulu" походить від англомовного слова "delusional". У словнику це слово визначається як "віра в речі, які не є реальними або правдивими, зазвичай тому, що ти сам так вирішив або вирішила".

Слово "delulu" з'явилося понад 10 років тому як образа фанатів кейпопу (K-pop).Ним позначали людей, які перебували в парасоціальних стосунках зі знаменитостями та мали надію колись їх зустріти.

