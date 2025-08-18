Кембриджський словник поповнився неологізмами завдяки трендам TikTok

До Кембриджського словника додали неологізми, що увійшли в ужиток завдяки трендам TikTok. Це, зокрема, такі слова, як "skibidi", "delulu" та "tradwife".
Керівник лексичної програми Колін Макінтош переконаний, що інтернет-культура змінює англійську мову і це відображається у словнику. Він наголосив, що у словник додають лише ті слова, які, на думку укладачів, "залишаються в пам'яті".
Серед інших неологізмів:
"broligarchy", що поєднує bro (брат) та oligarchy (олігархія). Термін використовується для опису невеликої групи успішних, багатих та впливових чоловіків, які зазвичай є власниками технологічного бізнесу;
вислів "mouse jiggler", який вживають на позначення пристрою або програмного забезпечення, яке використовується, щоб створити враження, ніби ви працюєте, коли насправді це не так;
фраза "work spouse", якою характеризують колег, що мають особливі турботливі та довірливі стосунки, наче у шлюбі.
"Skibidi" стало популярним завдяки відео на YouTube Skibidi Toilet. У ньому зображені людські голови, що стирчать з туалетів.
Ролик став вірусним, станом на 18 серпня 2025 року він має 60 мільйонів переглядів.
Кембриджський словник визначає "skibidi" як слово, яке може мати різні значення: "крутий" чи "поганий". Також воно може використовуватися без жодного реального значення як жарт.
Слово "tradwife" є скороченням від traditional wife — "традиційна дружина", або traditional housewife — "традиційна домогосподарка".
Використання цього терміна поширилося через соціальні мережі, приблизно з 2020 року. Це контент, у якому жінки вихваляють переваги залишатися вдома, готувати їжу, мати й виховувати багато дітей, а також віддавати головну роль у сім'ї чоловіку.
Такий підхід до життя часто критикують через фінансову залежність від чоловіка, ідеалізований спосіб життя, відмову від досягнень фемінізму та зв'язок із консервативними рухами.
Слово "delulu" з'явилося понад 10 років тому як образа фанатів кейпопу (K-pop).Ним позначали людей, які перебували в парасоціальних стосунках зі знаменитостями та мали надію колись їх зустріти.
