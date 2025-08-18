Кембриджский словарь пополнился неологизмами благодаря трендам TikTok

Кембриджского словаря добавили неологизмы, вошедшие в обиход благодаря трендам TikTok. Это, в частности, такие слова, как "skibidi", "delulu" и "tradwife".

Кембриджский словарь пополнился неологизмами "skibidi", "delulu" и "tradwife"

Руководитель лексической программы Колин Макинтош убежден, что интернет-культура меняет английский язык и отражается в словаре. Он отметил, что в словарь добавляют только те слова, которые, по мнению составителей, "остаются в памяти".

Среди других неологизмов:

"broligarchy", сочетающий bro (брат) и oligarchy (олигархия). Термин используется для описания небольшой группы успешных, богатых и влиятельных мужчин, обычно являющихся владельцами технологического бизнеса;

выражение "mouse jiggler", употребляемое на обозначение устройства или программного обеспечения, которое используется, чтобы создать впечатление, будто вы работаете, когда на самом деле это не так;

фраза "work spouse", которой характеризуют коллег, имеющих особые заботливые и доверительные отношения, как в браке.

"Skibidi" стало популярным благодаря видео на YouTube Skibidi Toilet. В нем изображены торчащие из туалетов человеческие головы.

Ролик стал вирусным, по состоянию на 18 августа 2025 года у него 60 миллионов просмотров.

Кембриджский словарь определяет "skibidi" как слово, которое может иметь разные значения: "крутой" или "плохой". Также оно может использоваться без всякого реального значения как шутка.

Слово "tradwife" является сокращением от traditional wife - "традиционная жена", или traditional housewife - "традиционная домохозяйка".

Использование этого термина распространилось через социальные сети примерно с 2020 года. Это контент, в котором женщины восхваляют предпочтения оставаться дома, готовить еду, иметь и воспитывать многих детей, а также отдавать главную роль в семье мужчины.

Такой подход к жизни часто критикуют из-за финансовой зависимости от мужчины, идеализированного образа жизни, отказа от достижений феминизма и связи с консервативными движениями.

Термин "delulu" происходит от англоязычного слова "delusional". В словаре это слово определяется как "вера в вещи, не являющиеся реальными или правдивыми, обычно потому, что ты сам так решил или решила". Поделиться

Слово "delulu" появилось более 10 лет назад как образ фанатов кейпопа (K-pop). Им обозначали людей, которые находились в парасоциальных отношениях со знаменитостями и надеялись когда-то их встретить.