Бесконечный скроллинг. Оксфордский словарь назвал неожиданное слово 2024 года

Языковые эксперты Оксфордского университета определили популярнейший срок 2024 года. Им стало изречение brain rot, что в переводе означает "гниль в мозгу" и описывает влияние бесконечного скроллинга в социальных сетях

"Бесконечный скроллинг" стал словом года 2024 по версии Оксфордского словаря

Слово года и краткий список появились на сайте издательства Оксфордского университета.

В шортлист лингвистов Оксфордского университета попали шесть слов, характеризующих главные тенденции этого года. В этом году они выбрали ключевым термином brain rot.

Высказывание избрали по результатам общественного голосования, в котором приняли участие 37 тыс. участников, и после анализа лингвистических данных.

Согласно словарю, выражение "гниль в мозге" (brain rot) означает "предсказуемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, особенно вследствие чрезмерного потребления материала (сейчас особенно онлайн-контента), который считается банальным". Поделиться

Впервые использование термина зафиксировали задолго до создания Интернета. Его в 1854 году описал писатель и философ Генри Дэвид Торо в своей книге "Волден".

Пока Англия пытается вылечить картофельную гниль, не попытается ли кто-нибудь вылечить brain rot, что распространено гораздо шире и фатальнее?

Так Генри Дэвид Торо критиковал желание общества обесценивать и упрощать сложные концепции. Писатель считал, что это одна из причин упадка интеллектуальных усилий человечества.

В пятерку слов-номинантов вошли:

demure — стало популярным благодаря тренду в социальных сетях летом, означает сдержанное или ответственное поведение;

dynamic pricing — когда цена на товар или услугу изменяется в соответствии со спросом;

lore — совокупность фактов и справочной информации, связанной с кем-то или чем-то;

romantasy — жанр художественной литературы, сочетающий элементы фэнтези, обычно с темами магии, сверхъестественного или приключений наряду с центральной романтической сюжетной линией;

slop — низкокачественный контент в интернете, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Кембриджский словарь объявил слово 2024 года

Об этом сообщается на официальном сайте словаря.

Отмечается, что в мае прошлого года Кембриджский словарь добавил определение понятия "manifest" в свой список слов. В этом году это слово искали на сайте около 130 тыс. раз. Поделиться

"Manifest" означает практику использования "таких методов, как визуализация и аффирмация, чтобы помочь вам представить достижение чего-то, чего вы хотите, с верой в то, что это сделает это более вероятным.