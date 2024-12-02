Бесконечный скроллинг. Оксфордский словарь назвал неожиданное слово 2024 года

Языковые эксперты Оксфордского университета определили популярнейший срок 2024 года. Им стало изречение brain rot, что в переводе означает "гниль в мозгу" и описывает влияние бесконечного скроллинга в социальных сетях
Главные тезисы
- Brain rot стал словом года 2024 по версии Оксфордского словаря, подчеркивая негативное воздействие бесконечного скроллинга в сети.
- Слова demure, dynamic pricing, lore, romantasy и slop также являются трендами языка на 2024 год, отражая актуальные явления и жанры в лингвистической среде.
- Выражение “гниль в мозгу” изначально описано Генри Дэвидом Торо, но приобрело новое значение в контексте онлайн-потребления контента.
"Бесконечный скроллинг" стал словом года 2024 по версии Оксфордского словаря
Слово года и краткий список появились на сайте издательства Оксфордского университета.
В шортлист лингвистов Оксфордского университета попали шесть слов, характеризующих главные тенденции этого года. В этом году они выбрали ключевым термином brain rot.
Высказывание избрали по результатам общественного голосования, в котором приняли участие 37 тыс. участников, и после анализа лингвистических данных.
Впервые использование термина зафиксировали задолго до создания Интернета. Его в 1854 году описал писатель и философ Генри Дэвид Торо в своей книге "Волден".
Пока Англия пытается вылечить картофельную гниль, не попытается ли кто-нибудь вылечить brain rot, что распространено гораздо шире и фатальнее?
Так Генри Дэвид Торо критиковал желание общества обесценивать и упрощать сложные концепции. Писатель считал, что это одна из причин упадка интеллектуальных усилий человечества.
В пятерку слов-номинантов вошли:
demure — стало популярным благодаря тренду в социальных сетях летом, означает сдержанное или ответственное поведение;
dynamic pricing — когда цена на товар или услугу изменяется в соответствии со спросом;
lore — совокупность фактов и справочной информации, связанной с кем-то или чем-то;
romantasy — жанр художественной литературы, сочетающий элементы фэнтези, обычно с темами магии, сверхъестественного или приключений наряду с центральной романтической сюжетной линией;
slop — низкокачественный контент в интернете, созданный с помощью искусственного интеллекта.
Кембриджский словарь объявил слово 2024 года
Об этом сообщается на официальном сайте словаря.
"Manifest" означает практику использования "таких методов, как визуализация и аффирмация, чтобы помочь вам представить достижение чего-то, чего вы хотите, с верой в то, что это сделает это более вероятным.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-