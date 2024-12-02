Нескінченний скролінг. Оксфордський словник назвав неочікуване слово 2024 року

Мовні експерти Оксфордського університету визначили найпопулярніший термін 2024 року. Ним став вислів brain rot, що у перекладі означає "гниль у мозку" і описує вплив нескінченного скролінгу в соціальних мережах
Головні тези:
- Brain rot став словом року 2024 за версією Оксфордського словника, відображаючи негативний вплив нескінченного скролінгу в соціальних мережах.
- Тренди мови на 2024 рік також включають слова demure, dynamic pricing, lore, romantasy та slop, які відображають головні тенденції у сучасному лінгвістичному середовищі.
- Вираз “гниль у мозку” вперше був описаний письменником Генрі Девідом Торо у 1854 році, але зараз отримав нове життя в контексті онлайн-споживання контенту.
- Поняття “manifest”, визначене Кембриджським словником, також стало дуже популярним серед мовців, що свідчить про актуальність і важливість цього слова у сучасному світі.
- Критика письменника Генрі Девіда Торо щодо 'гнилі у мозку' відображає загрозу спрощення складних концепцій та вплив цього на інтелектуальні зусилля суспільства.
“Нескінченний скролінг” став словом року 2024 за версією Оксфордського словника
Слово року та короткий список з'явився на сайті видавництва Оксфордського університету.
У шортліст лінгвістів Оксфордського університету потрапили шість слів, які характеризують головні тенденції цього року. Цьогоріч вони обрали ключовим терміном brain rot.
Вислів обрали за результатами громадського голосування, в якому взяли участь 37 тис учасників, та після аналізу лінгвістичних даних.
Вперше використання терміну зафіксували задовго до створення інтернету. Його в 1854 році описав письменник і філософ Генрі Девід Торо у своїй книзі "Волден".
Поки Англія намагається вилікувати картопляну гниль, чи не спробує хтось вилікувати brain rot, що поширено набагато ширше і є фатальнішим?
Так Генрі Девід Торо критикував бажання суспільства знецінювати й спрощувати складні концепції. Письменник вважав, що це одна з причин занепаду інтелектуальних зусиль людства.
До п'ятірки слів-номінантів увійшли:
demure — стало популярним завдяки тренду в соціальних мережах влітку, означає стриману або відповідальну поведінку;
dynamic pricing — коли ціна на товар або послугу змінюється відповідно до попиту;
lore — сукупність фактів і довідкової інформації, пов'язаної з кимось або чимось;
romantasy - жанр художньої літератури, що поєднує елементи фентезі, зазвичай з темами магії, надприродного або пригод поряд із центральною романтичною сюжетною лінією;
slop — низькоякісний контент в інтернеті, створений за допомогою штучного інтелекту.
Кембриджський словник оголосив слово 2024 року
Про це повідомляється на офіційному сайті словника.
"Manifest" означає практику використання "таких методів, як візуалізація та афірмація, щоб допомогти вам уявити досягнення чогось, чого ви хочете, з вірою в те, що це зробить це більш імовірним.
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