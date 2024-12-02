Нескінченний скролінг. Оксфордський словник назвав неочікуване слово 2024 року

Мовні експерти Оксфордського університету визначили найпопулярніший термін 2024 року. Ним став вислів brain rot, що у перекладі означає "гниль у мозку" і описує вплив нескінченного скролінгу в соціальних мережах

“Нескінченний скролінг” став словом року 2024 за версією Оксфордського словника

Слово року та короткий список з'явився на сайті видавництва Оксфордського університету.

У шортліст лінгвістів Оксфордського університету потрапили шість слів, які характеризують головні тенденції цього року. Цьогоріч вони обрали ключовим терміном brain rot.

Вислів обрали за результатами громадського голосування, в якому взяли участь 37 тис учасників, та після аналізу лінгвістичних даних.

Згідно зі словником вираз "гниль у мозку" (brain rot) означає "передбачуване погіршення психічного або інтелектуального стану людини, особливо внаслідок надмірного споживання матеріалу (зараз особливо онлайн-контенту), який вважається банальним". Поширити

Вперше використання терміну зафіксували задовго до створення інтернету. Його в 1854 році описав письменник і філософ Генрі Девід Торо у своїй книзі "Волден".

Поки Англія намагається вилікувати картопляну гниль, чи не спробує хтось вилікувати brain rot, що поширено набагато ширше і є фатальнішим?

Так Генрі Девід Торо критикував бажання суспільства знецінювати й спрощувати складні концепції. Письменник вважав, що це одна з причин занепаду інтелектуальних зусиль людства.

До п'ятірки слів-номінантів увійшли:

demure — стало популярним завдяки тренду в соціальних мережах влітку, означає стриману або відповідальну поведінку;

dynamic pricing — коли ціна на товар або послугу змінюється відповідно до попиту;

lore — сукупність фактів і довідкової інформації, пов'язаної з кимось або чимось;

romantasy - жанр художньої літератури, що поєднує елементи фентезі, зазвичай з темами магії, надприродного або пригод поряд із центральною романтичною сюжетною лінією;

slop — низькоякісний контент в інтернеті, створений за допомогою штучного інтелекту.

Кембриджський словник оголосив слово 2024 року

Про це повідомляється на офіційному сайті словника.

Зазначається, що у травні минулого року Кембриджський словник додав визначення поняття "manifest" до свого переліку слів. Цьогоріч це слово шукали на сайті майже 130 тис. разів. Поширити

"Manifest" означає практику використання "таких методів, як візуалізація та афірмація, щоб допомогти вам уявити досягнення чогось, чого ви хочете, з вірою в те, що це зробить це більш імовірним.