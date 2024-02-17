Кемерон пропонує союзникам України збільшити військову допомогу
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Кемерон пропонує союзникам України збільшити військову допомогу

Кемерон
Джерело:  Sky News

Керівник  МЗС Великої Британії Девід Кемерон зауважив, що Велика Британія робить усе можливе, ЄС проголосував за пакет підтримки України. Тепер необхідно, щоб Конгрес США зробив такий самий крок.

Кемерон наголосив на лідерстві Британії у підтримці України

Економіка партнерів України у 25 разів потужніша за російську, і слід зробити цю різницю ще більш відчутною, щоб перемогти РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає Sky News.

Подивіться, що мають союзники України. Якщо скласти наші економіки, ми перевершуємо РФ у 25 разів. У нас є можливість надати (Україні - ред.) дипломатичну, військову, економічну та моральну підтримку. Ми просто маємо врахувати цю різницю.

Девід Кемерон

Девід Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії

Кемерон наголосив на лідерстві Великої Британії у наданні підтримки Україні, адже Лондон першим надав Києву системи озброєння та нові гарантії безпеки.

Коментуючи допомогу Україні, британський міністр сказав:

Чи достатньо ми робимо зараз? Ні, я хочу, щоб ми робили більше.

Він зауважив, що Велика Британія робить усе можливе, ЄС проголосував за пакет підтримки України. Тепер необхідно, щоб Конгрес США зробив такий самий крок.

Якщо всі ці три допомоги об'єднаються, я думаю, це матиме реальні наслідки... Він (Путін - ред.) не виграє, випробовуючи наше терпіння.

Що відомо про дрони для України зі штучним інтелектом

Британія працює з країнами, у тому ж числі й зі США, над тим, щоб озброїти Україну тисячами нових безпілотників зі штучним інтелектом.

За словами одного з учасників програми, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилії, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором.

На думку людей, які розробляють цю технологію, вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів. 

Безпілотники набувають все більшого значення в російсько-українській війні, оскільки конфлікт наближається до дворічної позначки, і триває глобальна гонка за розробку нових технологій, які можуть визначити майбутнє війни. Росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових дронів для підтримки вторгнення і отримала значні поставки від свого союзника Ірану, — пояснює видання.

За їхніми ж словами, безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але також попереджають, що ці терміни можуть бути порушені.

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