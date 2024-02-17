Кэмерон предлагает союзникам Украины увеличить военную помощь

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что Великобритания делает все возможное, ЕС проголосовал за пакет поддержки Украины. Теперь необходимо, чтобы Конгресс США сделал такой же шаг.

Кэмерон отметил лидерство Британии в поддержке Украины

Экономика партнеров Украины в 25 раз мощнее российской, и следует сделать эту разницу еще более ощутимой, чтобы победить РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает Sky News .

Посмотрите, что есть у союзников Украины. Если сложить наши экономики, мы превосходим РФ в 25 раз. У нас есть возможность предоставить (Украине – ред.) дипломатическую, военную, экономическую и моральную поддержку. Мы просто должны учесть эту разницу. Дэвид Кэмерон Министр иностранных дел Великобритании

Кэмерон отметил лидерство Великобритании в оказании поддержки Украине, ведь Лондон первым предоставил Киеву системы вооружения и новые гарантии безопасности.

Комментируя помощь Украине, британский министр сказал:

Достаточно ли мы делаем сейчас? Нет, я хочу, чтобы мы делали больше. Поделиться

Он отметил, что Великобритания делает все возможное, ЕС проголосовал за пакет поддержки Украины. Теперь необходимо, чтобы Конгресс США сделал такой же шаг.

Если все эти три помощи объединятся, я думаю, это будет иметь реальные последствия... Он (Путин – ред.) не выиграет, испытывая наше терпение.

Что известно о дронах для Украины с искусственным интеллектом

Британия работает со странами, в том числе и со США, над тем, чтобы вооружить Украину тысячами новых беспилотников с искусственным интеллектом.

По словам одного из участников программы, беспилотники с искусственным интеллектом будут развернуты в большие флотилии, которые будут связываться между собой для таргетинга на враждебные позиции без необходимости управлять каждым из них человеком-оператором.

По мнению людей, разрабатывающих эту технологию, она может позволить Украине подавить определенные российские позиции с помощью беспилотных аппаратов.

Беспилотники приобретают все большее значение в российско-украинской войне, поскольку конфликт приближается к двухлетней отметке и продолжается глобальная гонка за разработку новых технологий, которые могут определить будущее войны. Россия наращивает собственное внутреннее производство боевых дронов для поддержки вторжения и получила значительные поставки от своего союзника Ирану, — объясняет издание.

По их словам, беспилотники могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но также предупреждают, что эти сроки могут быть нарушены.