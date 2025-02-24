Керівництво ЄС і країн-партнерів України прибуло до Києва — відео
Категорія
Політика
Дата публікації

Керівництво ЄС і країн-партнерів України прибуло до Києва — відео

Київ
Джерело:  online.ua

До Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ прибули низка лідерів країн Балтії, Європи та Канади. На вокзалі лідерів країн зустріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та глава МЗС України Андрій Сибіга.

Головні тези:

  • Лідери Європи та Канади прибули до Києва на третю річницю вторгнення РФ, підтримуючи Україну у боротьбі за незалежність.
  • Візит важливих політичних діячів є свідченням солідарності та підтримки ЄС та країн-партнерів відносно української ситуації.
  • Участь керівників Європи у заходах в Києві свідчить про важливість підтримки України у контексті геополітичних змін.

Лідери країн ЄС та Канади прибули до України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибули до Києва вранці 24 лютого — в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

У третю річницю жорстокого російського вторгнення Європа — в Києві. Ми тут сьогодні, бо Україна — це Європа. У цій боротьбі за виживання вирішується не лише доля України. А й доля Європи.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Зокрема до столиці України приїхали:

  • президент Латвії Едгарс Рінкевичс,

  • президент Литви Гітанас Науседа,

  • прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал,

  • прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес,

  • прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Також прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, про це повідомив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на сторінці Х.

У Києві сьогодні відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, планують відвідати заходи, присвячені річниці, та обговорити підтримку України на тлі нещодавніх змін у політиці США за президентства Дональда Трампа.

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