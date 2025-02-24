Керівництво ЄС і країн-партнерів України прибуло до Києва — відео

До Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ прибули низка лідерів країн Балтії, Європи та Канади. На вокзалі лідерів країн зустріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та глава МЗС України Андрій Сибіга.

Лідери країн ЄС та Канади прибули до України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибули до Києва вранці 24 лютого — в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

У третю річницю жорстокого російського вторгнення Європа — в Києві. Ми тут сьогодні, бо Україна — це Європа. У цій боротьбі за виживання вирішується не лише доля України. А й доля Європи. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025

Зокрема до столиці України приїхали:

президент Латвії Едгарс Рінкевичс,

президент Литви Гітанас Науседа,

прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал,

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес,

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Також прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, про це повідомив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на сторінці Х.

I am in Kyiv today. For the past three years, the Ukrainian people have been fighting for freedom and security — theirs and ours. Today, we are announcing 100 million euro to support Ukraine’s air defences. Strengthening Ukraine’s capability to defend itself against Russian… pic.twitter.com/StKx4Ko66k — SwedishPM (@SwedishPM) February 24, 2025

У Києві сьогодні відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, планують відвідати заходи, присвячені річниці, та обговорити підтримку України на тлі нещодавніх змін у політиці США за президентства Дональда Трампа.