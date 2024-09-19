Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва — яка мета візиту
Категорія
Україна
Дата публікації

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва — яка мета візиту

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва — яка мета візиту
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Джерело:  BFM-TV

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 20 вересня прибуде до Києва. Під час візиту вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Що відомо про візит Урсули фон дер Ляєн в Україну

Як зазначається, ключовою темою обговорень стане допомога Європейського Союзу в забезпеченні України енергоресурсами на майбутню зиму.

На тлі побоювань, висловлених Міжнародним енергетичним агентством, Україна зіткнеться з найсерйознішими викликами у сфері енергопостачання з моменту початку російського вторгнення. ЄС планує підтримати Київ у вирішенні цих проблем, — зазначає видання.

ЄС вирішив надати Україні власну фінансову допомогу

Країни ЄС готують для України 40 млрд євро додаткової кредитної допомоги до кінця цього року незалежно від США.

Зазначається, що кошти планується виділити у рамках пропозиції країн G7 щодо використання прибутків із заморожених активів РФ.

Одразу три співрозмовники видання, що брали участь у переговорах, зазначили, що у Брюсселі стурбовані ймовірним блокуванням Угорщиною надання гарантій, необхідних для участі США у схемі з використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Уряд проросійські налаштованого прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже намагався відкласти рішення щодо ухвалення схеми використання прибутків із заморожених активів РФ до моменту проведення президентських виборів у США 5 листопада.

Однак працювати над альтернативним планом у ЄС мають почати вже протягом найближчих тижнів, оскільки ініціатива залежить від повноважень, термін яких спливає наприкінці року.

Кошти будуть спрямовані на підтримку фінансової стабільності України, яка за прогнозом МВФ, вже у наступному році відчуватиме дефіцит фінансування у розмірі 38 млрд доларів.

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