Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибудет в Киев — какова цель визита
Категория
Украина
Дата публикации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибудет в Киев — какова цель визита

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибудет в Киев — какова цель визита
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Источник:  BFM-TV

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 20 сентября прибудет в Киев. В ходе визита она встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Что известно о визите Урсулы фон дер Ляен в Украину

Как отмечается, ключевой темой обсуждений станет помощь Европейского Союза в обеспечении Украины энергоресурсами на предстоящую зиму.

На фоне опасений, высказанных Международным энергетическим агентством, Украина столкнется с серьезными вызовами в сфере энергоснабжения с момента начала российского вторжения. ЕС планирует поддержать Киев в решении этих проблем, отмечает издание.

ЕС решил предоставить Украине собственную финансовую помощь

Страны ЕС готовят для Украины 40 млрд. евро дополнительной кредитной помощи до конца этого года независимо от США.

Средства планируется выделить в рамках предложения стран G7 по использованию доходов из замороженных активов РФ.

Сразу три собеседника издания, участвовавшие в переговорах, отметили, что в Брюсселе обеспокоены вероятным блокированием Венгрией предоставления гарантий, необходимых для участия США в схеме использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

Правительство пророссийски настроенного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже пыталось отложить решение о принятии схемы использования доходов из замороженных активов РФ к моменту проведения президентских выборов в США 5 ноября.

Однако работать над альтернативным планом в ЕС должны начать уже в ближайшие недели, поскольку инициатива зависит от полномочий, срок которых истекает в конце года.

Средства будут направлены на поддержку финансовой стабильности Украины, которая по прогнозу МВФ уже в следующем году будет испытывать дефицит финансирования в размере 38 млрд долларов.

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