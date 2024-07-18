Европарламент переизбрал Урсулу фон дер Ляен главой ЕК
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Европарламент переизбрал Урсулу фон дер Ляен главой ЕК

Урсула фон дер Ляен
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Источник:  Укринформ

18 июля Урсулу фон дер Ляен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок. За назначение фон дер Ляен проголосовал 401 депутат Европарламента, против — 284.

Главные тезисы

  • Урсула фон дер Ляен переизбрана на второй срок главой Европейской комиссии с поддержкой большинства европейских депутатов.
  • Глава ЕК обещает усилить оборонную политику ЕС и содействовать интеграции Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан в Евросоюз.
  • Украина продвинулась на пути к членству в ЕС, соответствуя всем необходимым требованиям и получая поддержку от Урсулы фон дер Ляен и других лидеров ЕС.
  • Новая Еврокомиссия должна начать работу после одобрения кандидатур всех комиссаров, что может занять несколько недель.
  • Урсула фон дер Ляен подчеркивает, что Украина заслуживает переговоров о вступлении в ЕС и призывает начать их в ближайшее время.

Урсула фон дер Ляен снова стала главой Еврокомиссии

Европейский парламент на заседании 18 июля переизбрал Урсулу фон дер Ляен главой Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

Голосование было тайным, поэтому до последнего не было известно, удастся ли главе Еврокомиссии получить достаточно поддержки для переназначения.

Представители еврогруппы "Левых" предлагали отложить голосование за фон дер Ляен, сославшись на решение Суда ЕС относительно ее роли в закупке вакцин против коронавируса, но подавляющее большинство депутатов выступило против.

В своей предвыборной программе фон дер Ляен пообещала усилить оборонную политику ЕС, ввести в Еврокомиссии должности комиссаров по обороне, содействовать интеграции в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Она также пообещала содействовать конкурентоспособности Евросоюза и интеграции в него Украины, Молдовы, Грузии и Западных Балкан.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляен в должности главы Европейской комиссии согласовали лидеры ЕС на неформальном саммите в конце июня, вместе с другими топ-чиновниками Евросоюза.

Европарламент должен одобрить кандидатуры всех комиссаров, чтобы новая Еврокомиссия начала работу. На это может уйти несколько недель.

В 2019 году Еврокомиссия, например, начала работу 1 декабря.

Украина все ближе к членству в Евросоюзе

Как заявила 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Украина наконец-то смогла выполнить все необходимые шаги для старта переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

Решение официально Брюсселя политика озвучила во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Она также обратила внимание на недавнее одобрение Украиной плана реформ, проведение которых является условием выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи Евросоюзу в ближайшие годы.

Как заявила глава Еврокомиссии, Украина заслуживает того, чтобы страны-блока наконец-то начали с ней переговоры о вступлении.

Украина выполнила все шаги, которые мы определили. И именно поэтому мы считаем, что ЕС должен начать переговоры по вступлению с Украиной уже до конца этого месяца, — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

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