Європарламент переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою ЄК

18 липня Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії на другий термін. За призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат Європарламенту, проти — 284.

Урсула фон дер Ляєн знову стала головою Єврокомісії

Європейський парламент на засіданні 18 липня переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.

Голосування було таємним, тому до останнього не було відомо, чи вдасться голові Єврокомісії отримати достатньо підтримки для перепризначення. Поширити

Представники єврогрупи "Лівих" перед тим пропонували відкласти голосування за фон дер Ляєн, пославшись на рішення Суду ЄС стосовно її ролі в закупівлі вакцин проти коронавірусу, але переважна більшість депутатів виступила проти.

У своїй передвиборчій програмі фон дер Ляєн пообіцяла посилити оборонну політику ЄС, запровадити в Єврокомісії посади комісарів з питань оборони, сприяти інтеграції в ЄС України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Вона також пообіцяла сприяти конкурентоспроможності Євросоюзу й інтеграції в нього України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Європейської комісії погодили лідери ЄС на неформальному саміті наприкінці червня, разом з іншими топпосадовцями Євросоюзу. Поширити

Європарламент ще має схвалити кандидатури всіх комісарів, щоб нова Єврокомісія розпочала роботу. На це може піти кілька тижнів.

У 2019 році Єврокомісія, до прикладу, почала роботу 1 грудня.

Україна дедалі ближче до членства в Євросоюзі

Як заявила 11 червня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Україна нарешті змогла виконати усі необхідні кроки для старту перемовин про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Рішення офіційно Брюсселя політикиня озвучила під час Конференції з відновлення України в Берліні.

Вона також звернула увагу на нещодавнє схвалення Україною плану реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги Євросоюзу протягом найближчих років. Поширити

Як заявила очільниця Єврокомісії, Україна заслуговує на те, щоб країни-блоку нарешті розпочали з нею переговори про вступ.