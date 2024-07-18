Європарламент переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою ЄК

18 липня Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії на другий термін. За призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат Європарламенту, проти — 284.
Головні тези:
- Урсула фон дер Ляєн переобрана головою ЄК на другий термін з перевагою в 117 голосів.
- У передвиборчій програмі Урсули фон дер Ляєн обіцяла посилити оборонну політику ЄС та сприяти інтеграції України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.
- Україна на крок ближче до членства в ЄС, за словами глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
- Більшість європейських депутатів підтримали кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії.
- Нова Єврокомісія має розпочати роботу після схвалення кандидатур всіх комісарів, що може зайняти кілька тижнів.
Урсула фон дер Ляєн знову стала головою Єврокомісії
Європейський парламент на засіданні 18 липня переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.
Представники єврогрупи "Лівих" перед тим пропонували відкласти голосування за фон дер Ляєн, пославшись на рішення Суду ЄС стосовно її ролі в закупівлі вакцин проти коронавірусу, але переважна більшість депутатів виступила проти.
У своїй передвиборчій програмі фон дер Ляєн пообіцяла посилити оборонну політику ЄС, запровадити в Єврокомісії посади комісарів з питань оборони, сприяти інтеграції в ЄС України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.
Вона також пообіцяла сприяти конкурентоспроможності Євросоюзу й інтеграції в нього України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.
Європарламент ще має схвалити кандидатури всіх комісарів, щоб нова Єврокомісія розпочала роботу. На це може піти кілька тижнів.
У 2019 році Єврокомісія, до прикладу, почала роботу 1 грудня.
Україна дедалі ближче до членства в Євросоюзі
Як заявила 11 червня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Україна нарешті змогла виконати усі необхідні кроки для старту перемовин про вступ до ЄС до кінця цього місяця.
Рішення офіційно Брюсселя політикиня озвучила під час Конференції з відновлення України в Берліні.
Як заявила очільниця Єврокомісії, Україна заслуговує на те, щоб країни-блоку нарешті розпочали з нею переговори про вступ.
Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця, — наголосила Урсула фон дер Ляєн.
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