Урсула фон дер Ляен представила новый состав Еврокомиссии — кто туда вошел

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила новый состав Еврокомиссии. Среди 27 членов комиссии несколько политиков будут занимать ключевые для Украины должности.

Кто вошел в новый состав Еврокомиссии

Ключевой для Украины портфель еврокомиссара по расширению получила представительница Словении Марта Кос. Она будет отвечать за сотрудничество с восточными соседями ЕС.

Она продолжит работу над поддержкой Украины, продолжением восстановления и поддержкой стран-кандидатов на пути вступления, — отметила фон дер Ляен. Поделиться

Every member of my team will bring in their own experience and perspectives on Europe.



Together, we will be one team, working towards one common goal.



To make Europe stronger. pic.twitter.com/xIvDNv4C7t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024

Представителю Словакии Марошу Шефчовичу поручили новый портфель еврокомиссара по торговой и экономической безопасности, межинституционным отношениям и прозрачности.

Представитель Латвии Валдис Домбровскис назначен еврокомиссаром по экономике и производительности.

Представитель Литвы Андрюс Кубилюс назначен на новую должность комиссара по обороне и космосу.

Представителю Венгрии Оливеру Варгее выделили должность комиссара по вопросам здравоохранения и благосостояния животных.

Представитель Польши Петр Серафин становится комиссаром из бюджета, противодействия мошенничеству и публичному администрированию и будет докладывать напрямую фон дер Ляен. В его полномочия войдет, в частности, подготовка следующего долгосрочного бюджета ЕС.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перейдет в Еврокомиссию и получает должность еврокомиссара по подготовке к чрезвычайным ситуациям и кризисному реагированию, совмещенную с должностью комиссара по равенству.

Представительница Хорватии Дубравка Шуица получила новый пост еврокомиссара по делам Средиземноморья.

Еврокомиссар от Нидерландов Вопке Хукстра получает портфель ответственного за климат и чистую экономику, а также будет заниматься вопросами налогообложения.

Представитель Чехии Йозеф Сикела будет отвечать за международные партнерства ЕС.

Представитель Кипра Костас Кадис станет еврокомиссаром по делам рыболовства и океанов.

Представительница Португалии Мария Луис Альбукерке назначена комиссаршей по финансовым услугам, сбережениям и "инвестиционному союзу".

Австрийцу Магнусу Брюннеру отдали портфель комиссараз по внутренним делам и миграции

Представительница Швеции Ессика Русвалль будет ответственна за окружающую среду, водные ресурсы и конкурентную "циклическую" экономику.

Представитель Дании Дан Йоргенсен становится комиссаром по энергетике и жилищным вопросам.

Кандидат от Болгарии Екатерина Захариева будет комиссаршей по исследованиям и инновациям.

Ирландец Майкл Макграт станет комиссаром по демократии, судопроизводству и верховенству права.

Представитель Греции Апостолос Цицикостас будет заниматься транспортом и туризмом.

Мальтиец Глен Микалефф будет комиссаром по "справедливости между поколениями", культуры, молодежи и спорта.

Выборы в ЕС

В июне прошли выборы в Европарламент, после которых было обновлено руководство основных европейских институций.

Урсула фон дер Ляен была переизбрана на должность главы Европейской комиссии на второй срок. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат Европарламента.