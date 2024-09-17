Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії — хто туди увійшов

Хто увійшов до нового складу Єврокомісії

Ключовий для України портфель єврокомісара з розширення отримала представниця Словенії Марта Кос. Вона буде відповідати також за співпрацю зі східними сусідами ЄС.

Вона продовжить роботу над підтримкою України, продовженням відбудови та підтримкою країн-кандидатів на шляху до вступу, — зазначила фон дер Ляєн. Поширити

Every member of my team will bring in their own experience and perspectives on Europe.



Together, we will be one team, working towards one common goal.



To make Europe stronger. pic.twitter.com/xIvDNv4C7t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024

Представнику Словаччини Марошу Шефчовичу доручили новий портфель єврокомісара з торговельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості.

Представник Латвії Валдіс Домбровскіс призначений єврокомісаром з питань економіки та продуктивності.

Представник Литви Андрюс Кубілюс призначений на нову посаду комісара з питань оборони і космосу.

Представнику Угорщини Оліверу Варгеї виділили посаду комісара з питань охорони здоров’я і добробуту тварин.

Представник Польщі Пйотр Серафін стає комісаром з бюджету, протидії шахрайству та публічного адміністрування і буде доповідати напряму фон дер Ляєн. До його повноважень увійде, зокрема, підготовка наступного довгострокового бюджету ЄС.

Очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб перейде до Єврокомісії і отримує посаду єврокомісара з підготовки до надзвичайних ситуацій та кризового реагування, суміщену з посадою комісара з питань рівності.

Представниця Хорватії Дубравка Шуїця отримала нову посаду єврокомісара у справах Середземномор’я.

Єврокомісар від Нідерландів Вопке Хукстра отримує портфель відповідального за клімат і "чисту" економіку, а також буде займатися питаннями оподаткування.

Представник Чехії Йозеф Сікела буде відповідати за міжнародні партнерства ЄС.

Представник Кіпру Костас Кадіс стане єврокомісаром у справах риболовства та океанів.

Представниця Португалії Марія Луїс Альбукерке призначена комісаркою з фінансових послуг, заощаджень та "інвестиційного союзу".

Австрійцю Магнусу Брюннеру віддали портфель комісараз з внутрішніх справ та міграції

Представниця Швеції Єссіка Русвалль буде відповідальною за довкілля, водні ресурси і конкурентну "циклічну" економіку.

Представник Данії Дан Йоргенсен стає комісаром з енергетики і житлових питань.

Кандидатка від Болгарії Єкатерина Захарієва буде комісаркою з досліджень та інновацій.

Ірландець Майкл Макграт стане комісаром з демократії, судочинства і верховенства права.

Представник Греції Апостолос Ціцікостас буде опікуватися транспортом і туризмом.

Мальтієць Гленн Мікалефф буде комісаром зі "справедливості між поколіннями", культури, молоді та спорту.

Вибори в ЄС

У червні відбулися вибори до Європарламенту, після яких було оновлено керівництво основних європейських інституцій.

Урсула фон дер Ляєн була переобрана на посаду голови Європейської комісії на другий термін. Її кандидатуру підтримали 401 депутат Європарламенту.