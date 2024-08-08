Вояж Путіна до Мексики. Єврокомісія закликала заарештувати російського диктатора
Категорія
Політика
Дата публікації

Вояж Путіна до Мексики. Єврокомісія закликала заарештувати російського диктатора

Путін
Джерело:  Укрінформ

Європейська комісія закликала владу Мексики заарештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, якщо той буде присутній на інавгурації новообраної президентки країни Клаудії Шейнбаум.

Головні тези:

  • Єврокомісія закликала Мексику заарештувати Путіна на інавгурації новообраної президентки країни.
  • Мексика як учасниця МКС має юридичні зобов'язання щодо заарештування Путіна відповідно до міжнародного права.
  • Посольство України у Мексиці також закликало заарештувати Володимира Путіна, називаючи його воєнним злочинцем.
  • Є сподівання, що уряд Мексики усвідомить серйозність обвинувачень щодо Путіна і вживе відповідних заходів.

Єврокомісія закликала заарештувати Путіна у Мексиці

Членство Мексики в Міжнародному кримінальному суді (МКС) означає, що вона юридично зобов'язана заарештувати Путіна, якщо той прийме запрошення на церемонію інавгурації Шейнбаум в Мехіко, яка відбудеться 1 жовтня.

Про це заявив речник ЄС з закордонних справ Петер Стано.

Мексика (є — ред.) державою-учасницею МКС з 2005 року, з усіма юридичними зобов'язаннями, які з цього випливають. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов'язання як член МКС.

Петер Стано

Петер Стано

Речник ЄС з закордонних справ

Він додав, що Мексика взяла участь у мирному саміті у Швейцарії в червні, де «був досягнутий консенсус щодо того, що Росія повинна припинити війну проти України», і що «під час наступних голосувань в ООН Мексика... приєдналася до переважної більшості міжнародного співтовариства, яке засудило російську агресію і закликало Росію зупинити її».

Водночас Стано визнав, що «Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів».

Україна закликає Мексику заарештувати Путіна

Посольство України у Мексиці 8 серпня звернулось до влади цієї країни із закликом заарештувати кремлівського диктатора Володимира Путіна у разі його візиту на інавгурацію резидента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. 

Представники посольства подякували за запрошення президента Володимира Зеленського на інавгурацію нового президента Мексики та підкреслили, що кремлівський диктатор Володимир Путін є визнаним воєнним злочинцем.

Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що Володимир Путін є військовим злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей у Росію, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика, — йдеться в оприлюдненій заяві.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден попросив передати Путіну лише одне слово після обміну ув'язненими
Байден
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путіна запросили до Мексики на інавгурацію нового президента
Путіна запросили до Мексики на інавгурацію нового президента
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна закликала Мексику заарештувати Путіна у разі його візиту
МЗС України
Володимир Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?