Вояж Путіна до Мексики. Єврокомісія закликала заарештувати російського диктатора

Європейська комісія закликала владу Мексики заарештувати нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, якщо той буде присутній на інавгурації новообраної президентки країни Клаудії Шейнбаум.

Єврокомісія закликала заарештувати Путіна у Мексиці

Членство Мексики в Міжнародному кримінальному суді (МКС) означає, що вона юридично зобов'язана заарештувати Путіна, якщо той прийме запрошення на церемонію інавгурації Шейнбаум в Мехіко, яка відбудеться 1 жовтня.

Про це заявив речник ЄС з закордонних справ Петер Стано.

Мексика (є — ред.) державою-учасницею МКС з 2005 року, з усіма юридичними зобов'язаннями, які з цього випливають. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов'язання як член МКС. Петер Стано Речник ЄС з закордонних справ

Він додав, що Мексика взяла участь у мирному саміті у Швейцарії в червні, де «був досягнутий консенсус щодо того, що Росія повинна припинити війну проти України», і що «під час наступних голосувань в ООН Мексика... приєдналася до переважної більшості міжнародного співтовариства, яке засудило російську агресію і закликало Росію зупинити її».

Водночас Стано визнав, що «Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів».

Україна закликає Мексику заарештувати Путіна

Посольство України у Мексиці 8 серпня звернулось до влади цієї країни із закликом заарештувати кремлівського диктатора Володимира Путіна у разі його візиту на інавгурацію резидента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

Представники посольства подякували за запрошення президента Володимира Зеленського на інавгурацію нового президента Мексики та підкреслили, що кремлівський диктатор Володимир Путін є визнаним воєнним злочинцем.