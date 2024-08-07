Путіна запросили до Мексики на інавгурацію нового президента

Мексика запросила російського диктатора Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум. Вона відбудеться 1 жовтня.
Головні тези:
- Президент Мексики Клаудія Шейнбаум запрошує Володимира Путіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 1 жовтня.
- Мексика, як підписант Римського статуту, видала ордер на арешт Путіна у зв'язку з обвинуваченням у воєнних злочинах, пов'язаних з викраденням дітей з України.
- Інша високопоставлена особа може представляти Путіна на інавгурації Клаудії Шейнбаум в Мексиці.
- Ордер на арешт також був виданий для дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової в контексті воєнних злочинів.
Що відомо про запрошення Путіна до Мексики
Як повідомив представник посольства Мексики, запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну.
Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило, що уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є, із запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.
Що відомо про арешт Путіна
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині — у незаконному викраденні сотень дітей з України після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Виходячи з цього Мексика, як підписант Римського статуту, має заарештувати Путіна після прибуття на територію країни.
Окрім того, було видано ордер на арешт так званої дитячої омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової.
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