Путіна запросили до Мексики на інавгурацію нового президента

Що відомо про запрошення Путіна до Мексики

Як повідомив представник посольства Мексики, запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну.

Він вирішить, чи братиме участь у церемонії сам, чи призначить іншу високопоставлену особу для цього від свого імені, — зазначив представник посольства. Поширити

Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило, що уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є, із запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.

Що відомо про арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині — у незаконному викраденні сотень дітей з України після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Виходячи з цього Мексика, як підписант Римського статуту, має заарештувати Путіна після прибуття на територію країни.

Окрім того, було видано ордер на арешт так званої дитячої омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової.