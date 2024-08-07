Путіна запросили до Мексики на інавгурацію нового президента
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Путіна запросили до Мексики на інавгурацію нового президента

Путіна запросили до Мексики на інавгурацію нового президента
Джерело:  Reuters

Мексика запросила російського диктатора Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум. Вона відбудеться 1 жовтня.

Головні тези:

  • Президент Мексики Клаудія Шейнбаум запрошує Володимира Путіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 1 жовтня.
  • Мексика, як підписант Римського статуту, видала ордер на арешт Путіна у зв'язку з обвинуваченням у воєнних злочинах, пов'язаних з викраденням дітей з України.
  • Інша високопоставлена особа може представляти Путіна на інавгурації Клаудії Шейнбаум в Мексиці.
  • Ордер на арешт також був виданий для дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової в контексті воєнних злочинів.

Що відомо про запрошення Путіна до Мексики

Як повідомив представник посольства Мексики, запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну.

Він вирішить, чи братиме участь у церемонії сам, чи призначить іншу високопоставлену особу для цього від свого імені, — зазначив представник посольства.

Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило, що уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є, із запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.

Що відомо про арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині — у незаконному викраденні сотень дітей з України після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Виходячи з цього Мексика, як підписант Римського статуту, має заарештувати Путіна після прибуття на територію країни.

Окрім того, було видано ордер на арешт так званої дитячої омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової.

Є підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини, за вчинення діянь безпосередньо, разом з іншими особами та/або через інших осіб… і за нездатність належним чином контролювати цивільних і військових підлеглих, які вчинили ці діяння, — йшлося в заяві МКС.

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