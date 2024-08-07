Путина пригласили в Мексику на инаугурацию нового президента
Категория
Мир
Дата публикации

Путина пригласили в Мексику на инаугурацию нового президента

Путина пригласили в Мексику на инаугурацию нового президента
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Источник:  Reuters

Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаума. Она состоится 1 октября.

Главные тезисы

  • Мексика пригласила Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента. Путин решит, будет ли присутствовать на церемонии лично.
  • В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинениям в военном преступлении в Украине. Мексика, как подписант Римского устава, может арестовать его по прибытии.
  • Также выдан ордер на арест Марии Львовой-Беловой. Исходя из заявления МКС, Путин несет уголовную ответственность за преступления, совершенные во время вторжения в Украину.

Что известно о приглашении Путина в Мексику

Как сообщил представитель посольства Мексики, приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину.

Он решит, будет ли участвовать в церемонии сам, назначит ли другое высокопоставленное лицо для этого от своего имени, отметил представитель посольства.

Министерство иностранных дел Мексики позже сообщило, что правительство направило дипломатические ноты всем странам, с которыми оно имело отношения, а также международным организациям, членом которых она является, с приглашением на инаугурацию Шейнбаум.

Что известно об аресте Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении — в незаконной депортации сотен детей из Украины после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Исходя из этого Мексика, как подписант Римского устава, должна арестовать Путина по прибытии на территорию страны.

Кроме того, был выдан ордер на арест так называемой детской омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.

Есть основания полагать, что господин Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, за совершение деяний непосредственно, вместе с другими лицами и/или через других лиц… и за неспособность должным образом контролировать совершивших эти деяния гражданских и военных подчиненных — говорилось в заявлении МКС.

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