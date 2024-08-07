Путина пригласили в Мексику на инаугурацию нового президента

Что известно о приглашении Путина в Мексику

Как сообщил представитель посольства Мексики, приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину.

Он решит, будет ли участвовать в церемонии сам, назначит ли другое высокопоставленное лицо для этого от своего имени, отметил представитель посольства. Поделиться

Министерство иностранных дел Мексики позже сообщило, что правительство направило дипломатические ноты всем странам, с которыми оно имело отношения, а также международным организациям, членом которых она является, с приглашением на инаугурацию Шейнбаум.

Что известно об аресте Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении — в незаконной депортации сотен детей из Украины после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Исходя из этого Мексика, как подписант Римского устава, должна арестовать Путина по прибытии на территорию страны.

Кроме того, был выдан ордер на арест так называемой детской омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.