Вояж Путина в Мексику. Еврокомиссия призвала арестовать российского диктатора

Европейская комиссия призвала власти Мексики арестовать нелегитимного президента РФ Владимира Путина, если он будет присутствовать на инаугурации новоизбранной президентки страны Клаудии Шейнбаум.
Главные тезисы
- Еврокомиссия призвала Мексику арестовать Путина на инаугурации нового президента Мексики.
- Мексика обязана согласно международному праву арестовать Путина из-за своего членства в Международном уголовном суде.
- Украина назвала Путина военным преступником и призвала Мексику к действиям в соответствии с решениями Международного уголовного суда.
Еврокомиссия призвала арестовать Путина в Мексике
Членство Мексики в Международном уголовном суде (МКС) означает, что она юридически обязана арестовать Путина, если тот примет приглашение на церемонию инаугурации Шейнбаум в Мехико, которая состоится 1 октября.
Об этом заявил спикер ЕС по иностранным делам Петер Стано.
Он добавил, что Мексика приняла участие в мирном саммите в Швейцарии в июне, где «был достигнут консенсус по поводу того, что Россия должна прекратить войну против Украины», и что «во время последующих голосований в ООН Мексика... присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества, осудившего российскую агрессию и призвавшее Россию остановить ее».
В то же время Стано признал, что «Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии с собственными интересами».
Украина призывает Мексику арестовать Путина
Посольство Украины в Мексике 8 августа обратилось к власти этой страны с призывом арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина в случае его визита на инаугурацию резидента Клаудии Шейнбаум 1 октября.
Представители посольства поблагодарили за приглашение президента Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента Мексики и подчеркнули, что кремлевский диктатор Владимир Путин является признанным военным преступником.
Мы надеемся, правительство Мексики отдает себе отчет в том, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика, — говорится в обнародованном заявлении.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-