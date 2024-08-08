Вояж Путина в Мексику. Еврокомиссия призвала арестовать российского диктатора
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Вояж Путина в Мексику. Еврокомиссия призвала арестовать российского диктатора

Путин
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Источник:  Укринформ

Европейская комиссия призвала власти Мексики арестовать нелегитимного президента РФ Владимира Путина, если он будет присутствовать на инаугурации новоизбранной президентки страны Клаудии Шейнбаум.

Главные тезисы

  • Еврокомиссия призвала Мексику арестовать Путина на инаугурации нового президента Мексики.
  • Мексика обязана согласно международному праву арестовать Путина из-за своего членства в Международном уголовном суде.
  • Украина назвала Путина военным преступником и призвала Мексику к действиям в соответствии с решениями Международного уголовного суда.

Еврокомиссия призвала арестовать Путина в Мексике

Членство Мексики в Международном уголовном суде (МКС) означает, что она юридически обязана арестовать Путина, если тот примет приглашение на церемонию инаугурации Шейнбаум в Мехико, которая состоится 1 октября.

Об этом заявил спикер ЕС по иностранным делам Петер Стано.

Мексика (является — ред.) государством-участником МКС с 2005 года, со всеми вытекающими из этого юридическими обязательствами. Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства в качестве члена МКС.

Петер Стано

Петер Стано

Спикер ЕС по иностранным делам

Он добавил, что Мексика приняла участие в мирном саммите в Швейцарии в июне, где «был достигнут консенсус по поводу того, что Россия должна прекратить войну против Украины», и что «во время последующих голосований в ООН Мексика... присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества, осудившего российскую агрессию и призвавшее Россию остановить ее».

В то же время Стано признал, что «Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии с собственными интересами».

Украина призывает Мексику арестовать Путина

Посольство Украины в Мексике 8 августа обратилось к власти этой страны с призывом арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина в случае его визита на инаугурацию резидента Клаудии Шейнбаум 1 октября.

Представители посольства поблагодарили за приглашение президента Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента Мексики и подчеркнули, что кремлевский диктатор Владимир Путин является признанным военным преступником.

Мы надеемся, правительство Мексики отдает себе отчет в том, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика, — говорится в обнародованном заявлении.

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