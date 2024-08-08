Вояж Путина в Мексику. Еврокомиссия призвала арестовать российского диктатора

Европейская комиссия призвала власти Мексики арестовать нелегитимного президента РФ Владимира Путина, если он будет присутствовать на инаугурации новоизбранной президентки страны Клаудии Шейнбаум.

Еврокомиссия призвала арестовать Путина в Мексике

Членство Мексики в Международном уголовном суде (МКС) означает, что она юридически обязана арестовать Путина, если тот примет приглашение на церемонию инаугурации Шейнбаум в Мехико, которая состоится 1 октября.

Об этом заявил спикер ЕС по иностранным делам Петер Стано.

Мексика (является — ред.) государством-участником МКС с 2005 года, со всеми вытекающими из этого юридическими обязательствами. Поэтому мы верим, что Мексика выполнит свои обязательства в качестве члена МКС. Петер Стано Спикер ЕС по иностранным делам

Он добавил, что Мексика приняла участие в мирном саммите в Швейцарии в июне, где «был достигнут консенсус по поводу того, что Россия должна прекратить войну против Украины», и что «во время последующих голосований в ООН Мексика... присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества, осудившего российскую агрессию и призвавшее Россию остановить ее».

В то же время Стано признал, что «Мексика, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные отношения в соответствии с собственными интересами».

Украина призывает Мексику арестовать Путина

Посольство Украины в Мексике 8 августа обратилось к власти этой страны с призывом арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина в случае его визита на инаугурацию резидента Клаудии Шейнбаум 1 октября.

Представители посольства поблагодарили за приглашение президента Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента Мексики и подчеркнули, что кремлевский диктатор Владимир Путин является признанным военным преступником.