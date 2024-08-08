Украина призвала Мексику арестовать Путина в случае его визита
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Украина призвала Мексику арестовать Путина в случае его визита

МИД Украины
Владимир Путин
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Посольство Украины в Мексике обратилось к власти этой страны с призывом арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина в случае его визита на инаугурацию резидента Клаудии Шейнбаума 1 октября.

Главные тезисы

  • Украина призвала Мексику арестовать кремлевского диктатора Путина в случае его визита на инаугурацию нового президента.
  • Инициатива по аресту Путина рассматривается как ответ на его действия как военного преступника и агрессора.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает призыв к аресту Путина в рамках борьбы за мир и завершение войны.
  • Украина надеется, что арест Путина поможет давлению на Россию и ускорит окончание войны на ее территории.отмечает Зеленский, призывая к уничтожению врага и эффективной обороне страны.

Украина призывает Мексику арестовать Путина

Представители посольства поблагодарили за приглашение президента Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента Мексики и подчеркнули, что кремлевский диктатор Владимир Путин является признанным военным преступником.

Мы надеемся, правительство Мексики отдает себе отчет в том, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика, - говорится в обнародованном заявлении.

Что говорит Владимир Зеленский

По словам президента, чем больше будет давление на страну-агрессорку, тем быстрее это приблизит Украину к победе и завершению развязанной Кремлем войны.

Действительно сильным всем, кто действительно служит Украине. Это касается и линии фронта – Покровское направление, Торецкое, Лиманское, Харьковщина. И всюду, где идет наша защита от наступательных операций оккупанта. Важно и дальше уничтожать врага – именно так точно, как наши воины умеют, и именно так устойчиво, как это помогает всей обороне нашей страны, и именно так эффективно, как дает результат. И чем больше давления будет на Россию – на агрессора, который принес войну в Украину, тем ближе будет мир. Справедливый мир через справедливую силу. Я благодарю всех, кто это обеспечивает, - подчеркнул Зеленский.

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