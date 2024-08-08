Посольство Украины в Мексике обратилось к власти этой страны с призывом арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина в случае его визита на инаугурацию резидента Клаудии Шейнбаума 1 октября.
Главные тезисы
- Украина призвала Мексику арестовать кремлевского диктатора Путина в случае его визита на инаугурацию нового президента.
- Инициатива по аресту Путина рассматривается как ответ на его действия как военного преступника и агрессора.
- Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает призыв к аресту Путина в рамках борьбы за мир и завершение войны.
- Украина надеется, что арест Путина поможет давлению на Россию и ускорит окончание войны на ее территории.отмечает Зеленский, призывая к уничтожению врага и эффективной обороне страны.
Украина призывает Мексику арестовать Путина
Представители посольства поблагодарили за приглашение президента Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента Мексики и подчеркнули, что кремлевский диктатор Владимир Путин является признанным военным преступником.
Что говорит Владимир Зеленский
По словам президента, чем больше будет давление на страну-агрессорку, тем быстрее это приблизит Украину к победе и завершению развязанной Кремлем войны.
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