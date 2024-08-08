Действительно сильным всем, кто действительно служит Украине. Это касается и линии фронта – Покровское направление, Торецкое, Лиманское, Харьковщина. И всюду, где идет наша защита от наступательных операций оккупанта. Важно и дальше уничтожать врага – именно так точно, как наши воины умеют, и именно так устойчиво, как это помогает всей обороне нашей страны, и именно так эффективно, как дает результат. И чем больше давления будет на Россию – на агрессора, который принес войну в Украину, тем ближе будет мир. Справедливый мир через справедливую силу. Я благодарю всех, кто это обеспечивает, - подчеркнул Зеленский.