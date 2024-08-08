Україна закликала Мексику заарештувати Путіна у разі його візиту
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Україна закликала Мексику заарештувати Путіна у разі його візиту

МЗС України
Володимир Путін

Посольство України у Мексиці звернулось до влади цієї країни із закликом заарештувати кремлівського диктатора Володимира Путіна у разі його візиту на інавгурацію резидента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. 

Головні тези:

  • Україна закликає Мексику до арешту кремлівського диктатора Володимира Путіна під час його візиту на інавгурацію нового президента Мексики.
  • Ініціатива по арешту Путіна є важливим кроком у відповідь на його дії як військового злочинця та агресора.
  • Президент України Володимир Зеленський підтримав заклик до арешту  Путіна, наголосивши на важливості тиску на країну-агресорку для завершення війни та досягнення миру.
  • Україна сподівається, що Мексика усвідомить необхідність заарештувати Путіна, який підозрюється у воєнних злочинах та викраденні українських дітей.
  • Більший тиск на Росію може сприяти швидшому завершенню війни та досягненню справедливого миру в Україні.

Україна закликає Мексику заарештувати Путіна

Представники посольства подякували за запрошення президента Володимира Зеленського на інавгурацію нового президента Мексики та підкреслили, що кремлівський диктатор Володимир Путін є визнаним воєнним злочинцем.

Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що Володимир Путін є військовим злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей у Росію, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика, - йдеться в оприлюдненій заяві.

Що каже Володимир Зеленський

За словами президента, чим більшим буде тиск на країну-агресорку, тим швидше це наблизить Україну до перемоги і завершення розв’язаної Кремлем війни.

Справді сильним, усім, хто дійсно служить Україні. Це стосується і лінії фронту – Покровський напрямок, Торецький, Лиманський, Харківщина. І всюди, де триває наш захист від наступальних операцій окупанта. Важливо й надалі знищувати ворога – саме так влучно, як наші воїни вміють, і саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни, і саме так ефективно, як дає результат. І що більше тиску буде на Росію – на агресора, який приніс війну в Україну, то ближчим буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Я дякую всім, хто це забезпечує, - наголосив Зеленський.

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