Справді сильним, усім, хто дійсно служить Україні. Це стосується і лінії фронту – Покровський напрямок, Торецький, Лиманський, Харківщина. І всюди, де триває наш захист від наступальних операцій окупанта. Важливо й надалі знищувати ворога – саме так влучно, як наші воїни вміють, і саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни, і саме так ефективно, як дає результат. І що більше тиску буде на Росію – на агресора, який приніс війну в Україну, то ближчим буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Я дякую всім, хто це забезпечує, - наголосив Зеленський.