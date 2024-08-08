Посольство України у Мексиці звернулось до влади цієї країни із закликом заарештувати кремлівського диктатора Володимира Путіна у разі його візиту на інавгурацію резидента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.
Головні тези:
- Україна закликає Мексику до арешту кремлівського диктатора Володимира Путіна під час його візиту на інавгурацію нового президента Мексики.
- Ініціатива по арешту Путіна є важливим кроком у відповідь на його дії як військового злочинця та агресора.
- Президент України Володимир Зеленський підтримав заклик до арешту Путіна, наголосивши на важливості тиску на країну-агресорку для завершення війни та досягнення миру.
- Україна сподівається, що Мексика усвідомить необхідність заарештувати Путіна, який підозрюється у воєнних злочинах та викраденні українських дітей.
- Більший тиск на Росію може сприяти швидшому завершенню війни та досягненню справедливого миру в Україні.
Україна закликає Мексику заарештувати Путіна
Представники посольства подякували за запрошення президента Володимира Зеленського на інавгурацію нового президента Мексики та підкреслили, що кремлівський диктатор Володимир Путін є визнаним воєнним злочинцем.
Що каже Володимир Зеленський
За словами президента, чим більшим буде тиск на країну-агресорку, тим швидше це наблизить Україну до перемоги і завершення розв’язаної Кремлем війни.
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