Три роки абсолютного героїзму українців — Зеленський опублікував відео до річниці повномасштабної війни проти Росії

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні, в день третьої річниці “великої війни” президент Володимир Зеленський звернувся до співгромадян.

Зеленський опублікував відео до річниці повномасштабної війни проти Росії

Президент зазначив безпрецедентний героїзм та самопожертву українського народу у боротьбі з країною-агресоркою.

Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна памʼять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей. Володимир Зеленський Президент України

Три роки тому, 24 лютого 2022 року, близько 3:40 на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків, а сама Україна здригнулася від перших ворожих ракет на своїй території.

За три роки повномасштабної війни Україна завдала чималих втрат Росії як у живій силі, так і в озброєнні та ворожій техніці.

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2025 року становлять близько 868 тисяч 230 осіб.