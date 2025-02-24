Три роки абсолютного героїзму українців — Зеленський опублікував відео до річниці повномасштабної війни проти Росії

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні, в день третьої річниці “великої війни” президент Володимир Зеленський звернувся до співгромадян.
Головні тези:
- Україна відзначає третю річницю великої війни з Росією, де проявлено абсолютний героїзм та самопожертву українців.
- Президент Володимир Зеленський висловив вдячність та пишається українським народом за тривалий спротив та допомогу в обороні держави.
- За три роки війни Україна завдала чималих втрат Росії: знешкоджено 868 тисяч окупантів РФ.
Зеленський опублікував відео до річниці повномасштабної війни проти Росії
Президент зазначив безпрецедентний героїзм та самопожертву українського народу у боротьбі з країною-агресоркою.
Три роки тому, 24 лютого 2022 року, близько 3:40 на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків, а сама Україна здригнулася від перших ворожих ракет на своїй території.
За три роки повномасштабної війни Україна завдала чималих втрат Росії як у живій силі, так і в озброєнні та ворожій техніці.
Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2025 року становлять близько 868 тисяч 230 осіб.
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