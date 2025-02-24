Три года абсолютного героизма украинцев — Зеленский опубликовал видео к годовщине полномасштабной войны против России
Категория
Украина
Дата публикации

Три года абсолютного героизма украинцев — Зеленский опубликовал видео к годовщине полномасштабной войны против России

Владимир Зеленский
Зеленский
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24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сегодня, в день третьей годовщины "большой войны", президент Владимир Зеленский обратился к согражданам.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский подчеркнул абсолютный героизм украинцев в борьбе со страной-агрессором и выразил признательность за сопротивление и помощь в обороне государства.
  • За три года войны Украина нанесла существенные потери российским оккупантам, обезвредив 868 тысяч человек.

Зеленский опубликовал видео к годовщине полномасштабной войны против России

Президент отметил беспрецедентный героизм и самопожертвование украинского народа в борьбе со страной-агрессорой.

Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной! Благодарю всех, кто защищает ее и помогает. Всем, кто работает на Украине. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради нашего государства и людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Три года назад, 24 февраля 2022, около 3:40 на территорию Луганской области зашла первая колонна российских танков, а сама Украина вздрогнула от первых вражеских ракет на своей территории.

За три года полномасштабной войны Украина нанесла немалые потери России как в живой силе, так и в вооружении и враждебной технике.

Общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2025 составляют около 868 тысяч 230 человек.

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