Керівництво України чекає від Сирського аудиту мобілізованих — Подоляк

Головком ЗСУ Олександр Сирський повинен провести аудит військовослужбовців. Адже, за словами Президента Зеленського, безпосередньо воює третина від мобілізованих.

Подоляк озвучив завдання Сирського на посту Головкома

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що керівництво країни чекає від новопризначеного головкома ЗСУ Олександра Сирського "аудиту" військовослужбовців, бо із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Подоляк нагадав про слова Зеленського від 8 лютого щодо 1 мільйона мобілізованих.

Президент сказав іншу річ, наприклад, говорячи про оновлення керівництва ЗСУ, він говорить: "У нас практично 1 мільйон мобілізованих". А по лінії фронту ті, хто був безпосередньо на війні, це 200-300 тисяч. М.Подоляк Радник керівника ОПУ

Подоляк зазначив, що аудит у цій справі є необіхдним.

Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит: де, як і хто перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість потрібна.

Щодо мобілізації, то Подоляк вважає, що цей процес має бути постійним.

Мобілізація має бути постійною, але не одномоментною. Пан Сирський має сказати, де і як оці люди використовувались чи будуть використовуватися, які уже є мобілізованими. Поширити

За словами Подоляка, також треба чітко розуміти, хто і як проводитиме заміну військовослужбовців, які вже практично 24 місяці перебувають на лінії фронту.

Радник Офісу президента зазначив, що наразі всі питання щодо комплектації ЗСУ, щодо того як вони мають бути відтреновані, як мають прийматися всі управлінські рішення (щодо мобілізації, ротації, демобілізації) – все це буде пов'язано із головкомом.

Подоляк заявив, що це ще одна прогалина, яку треба владнати:

Все, що стосується мобілізації, військові також мають чітко пояснювати, які процедури, як це має працювати щодо мобілізації, які потреби в армії треба закривати, як це відбуватиметься, як забезпечити ротації.

Він також нагадав, що після заміни головнокомандувача президент достатньо чітко зазначив 3-4 задачі, які треба буде вирішувати:

Треба чітко розуміти тактику, тому що 2023 рік не дав тих наслідків, на які ми очікували, з точки зору наступальних операцій. Ми не можемо знаходитися в стані стагнації в 2024 році. Треба покроково розуміти, що будемо робити. Поширити

Ключовим Подоляк назвав те, що в ЗСУ мають вирішити, "хто має які управлінські рішення приймати на різних рівнях у Збройних силах, з урахуванням того, що є велика плеяда польових генералів, які працюють на лінії фронту, які трошки інакше дивляться на те, що потрібно робити, з урахуванням ресурсів Росії".

Новий головнокомандувач ЗСУ назвав основні завдання

Як розповів Сирський, сьогодні перед Україною на порядку денному стоять нові завдання, зокрема: