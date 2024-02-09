Руководство Украины ждет от Сырского аудита мобилизованных — Подоляк

Главком ВСУ Александр Сырский должен провести аудит военнослужащих. Ведь, по словам Президента Зеленского, напрямую воюет треть от мобилизованных.

Подоляк озвучил задачу Сырского на посту Главкома

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что руководство страны ждет от назначенного главкома ВСУ Александра Сырского "аудита" военнослужащих, поскольку из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало лишь до 300 000 человек.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Подоляк напомнил о словах Зеленского от 8 февраля о 1 миллионе мобилизованных.

Президент сказал другое дело, например, говоря об обновлении руководства ВСУ, он говорит: "У нас практически 1 миллион мобилизованных". А по линии фронта те, кто был прямо на войне, это 200-300 тысяч. М.Подоляк Советник руководителя ОПУ

Подоляк отметил, что аудит по этому делу необходим.

Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского – провести аудит: где, как и кто находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество нужно.

Что касается мобилизации, то Подоляк считает, что этот процесс должен быть постоянным.

Мобилизация должна быть постоянной, но не сиюминутной. Господин Сырский должен сказать, где и как эти люди использовались или будут использоваться, которые уже мобилизованы. Поделиться

По словам Подоляка, также нужно четко понимать, кто и как будет производить замену военнослужащих, уже практически 24 месяца находящихся на линии фронта.

Советник Офиса президента отметил, что все вопросы относительно комплектации ВСУ, относительно того как они должны быть оттренированы, как должны приниматься все управленческие решения (относительно мобилизации, ротации, демобилизации) – все это будет связано с главкомом.

Подоляк заявил, что это еще один пробел, который нужно уладить:

Все, что касается мобилизации, военные также должны четко объяснять, какие процедуры, как это должно работать по мобилизации, какие потребности в армии нужно закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротации.

Он также напомнил, что после замены главнокомандующего президент достаточно четко отметил 3-4 задачи, которые предстоит решать:

Надо четко понимать тактику, потому что 2023 год не дал тех последствий, которых мы ожидали, с точки зрения наступательных операций. Мы не можем находиться в состоянии стагнации в 2024 году. Надо пошагово понимать, что будем делать. Поделиться

Ключевым Подоляк назвал то, что в ВСУ должны решить, "кто имеет какие управленческие решения принимать на разных уровнях в Вооруженных силах, с учетом того, что есть большая плеяда полевых генералов, работающих на линии фронта, которые немного иначе смотрят на то, что нужно делать, с учетом ресурсов России".

Новый главнокомандующий ВСУ назвал основные задачи

Как рассказал Сырский, сегодня перед Украиной в повестке дня стоят новые задачи, в частности: