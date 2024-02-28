Керівники парламентів 23 країн звернулись до Джонсона із вимогою розглянути допомогу Україні

Спікери парламентів 23 країн та глава Європарламенту звернулись до спікера Палати представників Конгресу США, республіканця Майка Джонсона із закликом розглянути запит на фінансування допомоги Україні.
Що відомо про колективне звернення до Джонсона щодо допомоги Україні
За словами спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука, саме він запропонував зробити колективне звернення до Джонсона.
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Про що йдеться у зверненні
Він підкреслив, що після ухвалення у Сенаті законопроєкт надійшов до Палати представників і відповідно до встановлених американським законодавством процедур, спікер нижньої палати американського парламенту має повноваження щодо його внесення на розгляд.
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