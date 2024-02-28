Спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента обратились к спикеру Палаты представителей Конгресса США, республиканцу Майку Джонсону с призывом рассмотреть запрос на финансирование помощи Украине.
Что известно о коллективном обращении к Джонсону о помощи Украине
По словам спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, именно он предложил сделать коллективное обращение к Джонсону.
О чем идет речь в обращении
Он подчеркнул, что после принятия в Сенате законопроекта поступил в Палату представителей и в соответствии с установленными американским законодательством процедурами, спикер нижней палаты американского парламента имеет полномочия по его внесению на рассмотрение.
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