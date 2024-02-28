Спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента обратились к спикеру Палаты представителей Конгресса США, республиканцу Майку Джонсону с призывом рассмотреть запрос на финансирование помощи Украине.

Что известно о коллективном обращении к Джонсону о помощи Украине

По словам спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, именно он предложил сделать коллективное обращение к Джонсону.

В этом открытом письме мы, руководители парламентов, просим своего американского коллегу внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки принятый 13 февраля 2024 года Сенатом США законопроект HR 815 о международной помощи США, предусматривающий ассигнование в размере 60,06 миллиарда долларов для помощи Украине , – отмечает глава Верховной Рады. Поделиться

О чем идет речь в обращении

Он подчеркнул, что после принятия в Сенате законопроекта поступил в Палату представителей и в соответствии с установленными американским законодательством процедурами, спикер нижней палаты американского парламента имеет полномочия по его внесению на рассмотрение.