Руководители парламентов 23 стран обратились к Джонсону с требованием рассмотреть помощь Украине
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Руководители парламентов 23 стран обратились к Джонсону с требованием рассмотреть помощь Украине

Майк Джонсон
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Источник:  online.ua

Спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента обратились к спикеру Палаты представителей Конгресса США, республиканцу Майку Джонсону с призывом рассмотреть запрос на финансирование помощи Украине.

Что известно о коллективном обращении к Джонсону о помощи Украине

По словам спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, именно он предложил сделать коллективное обращение к Джонсону.

В этом открытом письме мы, руководители парламентов, просим своего американского коллегу внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки принятый 13 февраля 2024 года Сенатом США законопроект HR 815 о международной помощи США, предусматривающий ассигнование в размере 60,06 миллиарда долларов для помощи Украине , – отмечает глава Верховной Рады.

О чем идет речь в обращении

Он подчеркнул, что после принятия в Сенате законопроекта поступил в Палату представителей и в соответствии с установленными американским законодательством процедурами, спикер нижней палаты американского парламента имеет полномочия по его внесению на рассмотрение.

Мы, спикеры парламентов, призвали спикера Майка Джонсона содействовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы, – цитирует Стефанчук коллективное обращение.

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