Керований колапс. Російський бізнес несе величезні збитки у 2026 році

Російський корпоративний сектор через санкційний тиск та підвищення податків увійшов у 2026 рік у стані керованого колапсу.

Російський бізнес втрачає прибутки у 2026 році

Як зазначили в СЗР, «три чверті найбільших компаній РФ за підсумками 2025 року зафіксували падіння виторгу та прибутку або прямі збитки. Дивіденди перетворилися на розкіш, яку більшість уже не може собі дозволити».

Понад половина російських компаній, 53%, повідомила про касові розриви у 2026-му. Для 27% із них це нова реальність. Найболючіше кризу відчули нафтогазовий і сировинний сектори, оптова й роздрібна торгівля та важка промисловість.

«Газпром», який ще нещодавно був символом кремлівської фінансової могутності, вдруге поспіль залишить акціонерів без виплат. Востаннє концерн платив дивіденди за перше півріччя 2022 року.

Услід за ним від виплат відмовилися «Русал» і «Алроса», дві ключові компанії в алюмінієвому й алмазному секторах. «Русал» не платив дивідендів акціонерам також із першого півріччя 2022 року і не збирається цього робити й за перший квартал 2026-го.

Металургія також не втримується на плаву. «НЛМК» і «ММК», найбільші виробники сталі на РФ, рекомендували акціонерам забути про виплати за 2025 рік. «НЛМК» платив востаннє за підсумками 2023 року.

На ринку нерухомості девелопер «Самолет» отримав 2,3 млрд руб. чистого збитку там, де роком раніше був прибуток у 8,2 млрд. Дитячий ритейлер «Кораблик», один із найбільших у своєму сегменті, балансує на межі банкрутства, не витримавши боргового тягаря і падіння попиту.

«Ростелеком» скоротив 20 тисяч співробітників. Кондитерський холдинг «Объединенные кондитеры» позбавився чверті персоналу на тлі падіння продажів. Прибуток «Борк-Ритейл» обвалився на 90% порівняно з 2024 роком.

«Волга Автодор» продемонструвала один із найгірших результатів: виручка впала на 96%, а борги перед кредиторами сягнули 3 млрд руб., що в п'ять разів більше за весь річний дохід компанії.

Без дивідендів також залишать акціонерів «Магнит», «Уралкалий», «Селигдар», Fix Price, «Евротранс», «Унипро», «Еврoплан» і каршеринговий сервіс Whoosh, який отримав понад 2,9 млрд руб. чистого збитку.

Холдинг VK, яким керує син заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка Володимир Кірієнко, взагалі не оприлюднив дані про прибутки та збитки у щоквартальній презентації фінансових результатів. А це означає, що, найімовірніше, чистий прибуток VK знову виявився від’ємним.