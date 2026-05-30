Управляемый коллапс. Российский бизнес несет огромные убытки в 2026 году

Российский корпоративный сектор из-за санкционного давления и повышения налогов вошел в 2026 году в состоянии управляемого коллапса.
Главные тезисы
- Российский бизнес столкнулся с управляемым коллапсом из-за санкций и налогов в 2026 году.
- Большинство крупнейших компаний РФ зафиксировали падение выручки и прибыли или даже прямые убытки в текущем году.
Российский бизнес теряет доходы в 2026 году
Как отметили в СВР, «три четверти крупнейших компаний РФ по итогам 2025 года зафиксировали падение выручки и прибыли или прямые убытки. Дивиденды превратились в роскошь, которую большинство уже не может себе позволить».
Более половины российских компаний, 53%, сообщило о кассовых разрывах в 2026-м. Для 27% из них это новая реальность. Наиболее болезненный кризис ощутили нефтегазовый и сырьевой секторы, оптовая и розничная торговля и тяжелая промышленность.
Вслед за ним от выплат отказались "Русал" и "Алроса", две ключевые компании в алюминиевом и алмазном секторах. "Русал" не платил дивидендов акционерам также с первого полугодия 2022 года и не собирается этого делать и за первый квартал 2026-го.
Металлургия также не удерживается на плаву. "НЛМК" и "ММК", крупнейшие производители стали на РФ, рекомендовали акционерам забыть о выплатах за 2025 год. НЛМК платил последний раз по итогам 2023 года.
На рынке недвижимости девелопер «Самолет» получил 2,3 млрд руб. чистого убытка там, где годом ранее была прибыль в 8,2 млрд. Детский ритейлер «Кораблик», один из самых больших в своем сегменте, балансирует на грани банкротства, не выдержав долгового бремени и падения спроса.
«Волга Автодор» продемонстрировала один из самых плохих результатов: выручка упала на 96%, а долги перед кредиторами достигли 3 млрд руб., что в пять раз больше всего годового дохода компании.
Без дивидендов также оставят акционеров "Магнит", "Уралкалий", "Селигдар", Fix Price, "Евротранс", "Унипро", "Европлан" и каршеринговый сервис Whoosh, получивший более 2,9 млрд руб. чистый ущерб.
Холдинг VK, которым руководит сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимир Кириенко, вообще не обнародовал данные о прибылях и убытках в ежеквартальной презентации финансовых результатов. А это значит, что, вероятнее всего, чистая прибыль VK снова оказалась отрицательной.
