Управляемый коллапс. Российский бизнес несет огромные убытки в 2026 году
Российский корпоративный сектор из-за санкционного давления и повышения налогов вошел в 2026 году в состоянии управляемого коллапса.

Главные тезисы

  • Российский бизнес столкнулся с управляемым коллапсом из-за санкций и налогов в 2026 году.
  • Большинство крупнейших компаний РФ зафиксировали падение выручки и прибыли или даже прямые убытки в текущем году.

Российский бизнес теряет доходы в 2026 году

Как отметили в СВР, «три четверти крупнейших компаний РФ по итогам 2025 года зафиксировали падение выручки и прибыли или прямые убытки. Дивиденды превратились в роскошь, которую большинство уже не может себе позволить».

Более половины российских компаний, 53%, сообщило о кассовых разрывах в 2026-м. Для 27% из них это новая реальность. Наиболее болезненный кризис ощутили нефтегазовый и сырьевой секторы, оптовая и розничная торговля и тяжелая промышленность.

«Газпром», еще недавно являвшийся символом кремлевского финансового могущества, второй раз подряд оставит акционеров без выплат. В последний раз концерн платил дивиденды за первое полугодие 2022 года.

Вслед за ним от выплат отказались "Русал" и "Алроса", две ключевые компании в алюминиевом и алмазном секторах. "Русал" не платил дивидендов акционерам также с первого полугодия 2022 года и не собирается этого делать и за первый квартал 2026-го.

Металлургия также не удерживается на плаву. "НЛМК" и "ММК", крупнейшие производители стали на РФ, рекомендовали акционерам забыть о выплатах за 2025 год. НЛМК платил последний раз по итогам 2023 года.

На рынке недвижимости девелопер «Самолет» получил 2,3 млрд руб. чистого убытка там, где годом ранее была прибыль в 8,2 млрд. Детский ритейлер «Кораблик», один из самых больших в своем сегменте, балансирует на грани банкротства, не выдержав долгового бремени и падения спроса.

"Ростелеком" сократил 20 тысяч сотрудников. Кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры» лишился четверти персонала на фоне падения продаж. Прибыль "Борк-Ритейл" обвалилась на 90% по сравнению с 2024 годом.

«Волга Автодор» продемонстрировала один из самых плохих результатов: выручка упала на 96%, а долги перед кредиторами достигли 3 млрд руб., что в пять раз больше всего годового дохода компании.

Без дивидендов также оставят акционеров "Магнит", "Уралкалий", "Селигдар", Fix Price, "Евротранс", "Унипро", "Европлан" и каршеринговый сервис Whoosh, получивший более 2,9 млрд руб. чистый ущерб.

Холдинг VK, которым руководит сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимир Кириенко, вообще не обнародовал данные о прибылях и убытках в ежеквартальной презентации финансовых результатов. А это значит, что, вероятнее всего, чистая прибыль VK снова оказалась отрицательной.

