Керується звуком. Інженери створили унікального робота-краплю

Корейські інженери розробили рідкого робота у формі краплі розміром кілька міліметрів, який здатен рухатися під впливом акустичного поля, тобто прикладеного до нього звуку. Робот може оминати перешкоди, розділяючись і знову зливаючись в єдину краплю, поглинати та видаляти з середовища токсичні речовини.

У Південній Кореї створили унікального робота-краплю

Науковці сподіваються, що такий робот знайде застосування в біомедицині для руйнування ракових клітин або доставлення ліків.

Інженери надихалися клітинами, які, якщо дуже спростити, також є краплею рідини, оточеною мембраною. Вони хотіли дізнатися, чи можливо створити рідкотілого робота, який зможе деформуватися, ділитися, зливатися воєдино та поглинати речовини, як це роблять живі клітини. Тому вони повторили будову клітини, загорнувши в мембрану з гідрофільних, тобто нерозчинних у воді, сполук краплину води.

Робот-крапля

Далі науковці провели ряд тестів, які імітували виведення токсинів з організму. Для цього робота-краплю спершу змусили пройти решітку, яка розділила його на кілька окремих краплин, а потім він сам злився в одне ціле.

Після цього робот поглинув краплину рідини, яка імітувала токсин, і зміг з нею зістрибнути з висоти та пройти по мокрій поверхні, не луснувши. Після цього робота спрямували в отвір, через який токсин потрібно було видалити. Поширити

Звичайно, робот ще потребує модифікацій. Зокрема поки невідомо, як він поводитиметься в організмі людини, де буде оточений як гідрофільними, так і гідрофобними середовищами. Крім того, його мають навчити розпізнавати саме ті сполуки, які потрібно поглинути. Утім його рухливість і здатність адаптуватися до різних середовищ роблять його більш пристосованим для застосування в біомедицині, ніж твердотілих роботів.