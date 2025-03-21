Німеччина оголосила про створення "найкращого" робота-гуманоїда — відео

Компанія Neura Robotics, яка знаходиться у Німеччині, заявила, що планує створити свого власного робота-гуманоїда 4NE-1. Його можуть представити уже в червні 2025 року. За словами розробників, у нього є всі шанси стати найкращим на ринку.

Що відомо про робота третього покоління 4NE-1

Згідно з останніми даними, його зріст сягатиме 1,8 метра, а вага — 80 кг. Окрім того, вказано, що він зможе переносити вантажі вагою 15 кг.

Унікальна особливість новинки — змінні передпліччя: їх можна використовувати для виконання різних завдань.

Для створення 4NE-1 була використана платформа Nvidia.

За допомогою сенсорної шкіри та можливостями навчання 4NE-1 може адаптуватися та працювати краще з часом. У Neura запевняють, що робот створений для того, аби люди зосередилися на творчості та дозвіллі, замість виконання повсякденних справ. Поширити

З заявою з цього приводу уже виступив генеральний директор Neura Robotics Девід Регер.

На його переконання, саме 4NE-1 стане найкращим роботом-гуманоїдом на ринку