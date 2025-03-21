Германия объявила о создании "лучшего" робота-гуманоида — видео

Компания Neura Robotics, которая находится в Германии, заявила, что планирует создать своего собственного робота-гуманоида 4NE-1. Его могут представить в июне 2025 года. По словам разработчиков, у него есть все шансы стать лучшим на рынке.

Что известно о роботе третьего поколения 4NE-1

Согласно последним данным, его рост будет достигать 1,8 метра, а вес — 80 кг. Кроме того, указано, что он сможет переносить грузы весом 15 кг.

Уникальная особенность новинки — сменные предплечья: их можно использовать для выполнения различных задач.

Для создания 4NE-1 была использована платформа Nvidia.

С помощью сенсорной кожи и возможностей обучения 4NE-1 может адаптироваться и работать лучше со временем. В Neura уверяют, что робот создан для того, чтобы люди сосредоточились на творчестве и досуге вместо выполнения повседневных дел. Поделиться

С заявлением на этот счет уже выступил генеральный директор Neura Robotics Дэвид Регер.

По его убеждению, именно 4NE-1 станет лучшим роботом-гуманоидом на рынке.