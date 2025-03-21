Германия объявила о создании "лучшего" робота-гуманоида — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

Германия объявила о создании "лучшего" робота-гуманоида — видео

Что известно о работе третьего поколения 4NE-1
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Компания Neura Robotics, которая находится в Германии, заявила, что планирует создать своего собственного робота-гуманоида 4NE-1. Его могут представить в июне 2025 года. По словам разработчиков, у него есть все шансы стать лучшим на рынке.

Главные тезисы

  • Для создания работа использована платформа Nvidia.
  • Благодаря сенсорной коже и возможностям обучения 4NE-1 может адаптироваться и усовершенствоваться со временем.

Что известно о роботе третьего поколения 4NE-1

Согласно последним данным, его рост будет достигать 1,8 метра, а вес — 80 кг. Кроме того, указано, что он сможет переносить грузы весом 15 кг.

Уникальная особенность новинки — сменные предплечья: их можно использовать для выполнения различных задач.

Для создания 4NE-1 была использована платформа Nvidia.

С помощью сенсорной кожи и возможностей обучения 4NE-1 может адаптироваться и работать лучше со временем. В Neura уверяют, что робот создан для того, чтобы люди сосредоточились на творчестве и досуге вместо выполнения повседневных дел.

С заявлением на этот счет уже выступил генеральный директор Neura Robotics Дэвид Регер.

По его убеждению, именно 4NE-1 станет лучшим роботом-гуманоидом на рынке.

Я очень взволнован тем, что покажу что-нибудь в июне, что на самом деле превзойдет всех других гуманоидов на этой планете, — подчеркнул он.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Microsoft начнет встраивать искусственный интеллект в свои игры
Microsoft
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Google создает усовершенствованный искусственный интеллект — о чем идет речь
Что известно о новом ИИ от Google
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Технологии открывают окно возможностей на фронте, но есть одно "но"
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?