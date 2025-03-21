Германия объявила о создании "лучшего" робота-гуманоида — видео

Компания Neura Robotics, которая находится в Германии, заявила, что планирует создать своего собственного робота-гуманоида 4NE-1. Его могут представить в июне 2025 года. По словам разработчиков, у него есть все шансы стать лучшим на рынке.
Главные тезисы
- Для создания работа использована платформа Nvidia.
- Благодаря сенсорной коже и возможностям обучения 4NE-1 может адаптироваться и усовершенствоваться со временем.
Что известно о роботе третьего поколения 4NE-1
Согласно последним данным, его рост будет достигать 1,8 метра, а вес — 80 кг. Кроме того, указано, что он сможет переносить грузы весом 15 кг.
Уникальная особенность новинки — сменные предплечья: их можно использовать для выполнения различных задач.
Для создания 4NE-1 была использована платформа Nvidia.
С заявлением на этот счет уже выступил генеральный директор Neura Robotics Дэвид Регер.
По его убеждению, именно 4NE-1 станет лучшим роботом-гуманоидом на рынке.
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