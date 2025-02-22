ЗСУ провели випробування роботизованої платформи «Воля-Е» — відео

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» провели випробовування логістично-евакуаційної платформи «Воля-Е».
Головні тези:
- Роботизована платформа «Воля-Е» пройшла випробування на фронті, демонструючи високу ефективність у медичній евакуації поранених воїнів.
- Благодійний фонд HMM Helsehjelp Ukraina сприяв придбанню платформи на суму 150 млн норвезьких крон, що є вагомим внеском у покращення умов обслуговування поранених.
- Запланована модернізація платформи «Воля-Е» ґрунтується на попередніх випробуваннях, що дозволить підвищити її функціональність та надійність у майбутньому.
Роботизована платформа «Воля-Е» пройшла випробування на фронті
Головне призначення роботизованої платформи з промовистою назвою «Воля-Е» — вивезти пораненого до точки евакуації, де чекатиме медевак.
Вона придбана норвезьким благодійним фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Ця благодійна організація провела збір і відправку в Україну транспорту та рятувального обладнання на суму близько 150 млн норвезьких крон.
Як зазначив заступник начальника військово-медичного центру ОКП ОСУВ «Хортиця» полковник медичної служби Костянтин Кіщук, після випробувань з’явилися певні напрацювання щодо удосконалення роботизованої платформи. Їх узагальнено і передано виробникам для подальшої модернізації «Воля-Е».
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