ЗСУ провели випробування роботизованої платформи «Воля-Е» — відео
Категорія
Технології
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ЗСУ провели випробування роботизованої платформи «Воля-Е» — відео

ОСУВ "Хортиця"
Воля Е

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» провели випробовування логістично-евакуаційної платформи «Воля-Е».

Головні тези:

  • Роботизована платформа «Воля-Е» пройшла випробування на фронті, демонструючи високу ефективність у медичній евакуації поранених воїнів.
  • Благодійний фонд HMM Helsehjelp Ukraina сприяв придбанню платформи на суму 150 млн норвезьких крон, що є вагомим внеском у покращення умов обслуговування поранених.
  • Запланована модернізація платформи «Воля-Е» ґрунтується на попередніх випробуваннях, що дозволить підвищити її функціональність та надійність у майбутньому.

Роботизована платформа «Воля-Е» пройшла випробування на фронті

Головне призначення роботизованої платформи з промовистою назвою «Воля-Е» — вивезти пораненого до точки евакуації, де чекатиме медевак.

В бойових умовах, коли рахунок йде на секунди, подібні наземні дрони стають буквально платформами життя, що допомагають врятувати життя наших воїнів.

Вона придбана норвезьким благодійним фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Ця благодійна організація провела збір і відправку в Україну транспорту та рятувального обладнання на суму близько 150 млн норвезьких крон.

Як зазначив заступник начальника військово-медичного центру ОКП ОСУВ «Хортиця» полковник медичної служби Костянтин Кіщук, після випробувань з’явилися певні напрацювання щодо удосконалення роботизованої платформи. Їх узагальнено і передано виробникам для подальшої модернізації «Воля-Е».

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