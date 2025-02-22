ВСУ провели испытания роботизированной платформы «Воля-Е» — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

ВСУ провели испытания роботизированной платформы «Воля-Е» — видео

ОСГВ "Хортица"
"Воля-Е"
Читати українською

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» провели испытания логистически эвакуационной платформы «Воля-Е».

Главные тезисы

  • Испытания роботизированной платформы «Воля-Е» на фронте подтвердили ее высокую эффективность в медицинской эвакуации раненых воинов.
  • Благодаря благотворительному фонду HMM Helsehjelp Ukraina платформа была приобретена на сумму 150 млн норвежских крон, что помогло улучшить условия обслуживания раненых.
  • Планируемая модернизация роботизированной платформы «Воля-Е» позволит повысить ее функциональность и надежность в будущем.

Роботизированная платформа "Воля-Е" прошла испытание на фронте

Главное предназначение роботизированной платформы с красноречивым названием «Воля-Е» — вывезти раненого в точку эвакуации, где будет ждать медевак.

В боевых условиях, когда счет идет на секунды, подобные наземные дроны становятся буквально платформами жизни, помогающими спасти жизнь наших воинов.

Она приобретена норвежским благотворительным фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Эта благотворительная организация провела сбор и отправку в Украину транспорта и спасательного оборудования на сумму около 150 млн. норвежских крон.

Как отметил заместитель начальника военно-медицинского центра ОКП ОСУВ «Хортица» полковник медицинской службы Константин Кищук, после испытаний появились определенные наработки по усовершенствованию роботизированной платформы. Они обобщены и переданы производителям для дальнейшей модернизации «Воля-Е».

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Хочу собрать дрон. В Украине заработала платформа помощи ВСУ
Михаил Федоров
Дрон
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Платформа Brave1 провела тестирование 100 украинских наземных дронов
Михаил Федоров
дрон
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Достанет до Москвы. Украинский дрон-ракету «Трембита» представили на Defense Tech Innovations Forum 2025
Трембита

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?