ВСУ провели испытания роботизированной платформы «Воля-Е» — видео

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» провели испытания логистически эвакуационной платформы «Воля-Е».
Главные тезисы
- Испытания роботизированной платформы «Воля-Е» на фронте подтвердили ее высокую эффективность в медицинской эвакуации раненых воинов.
- Благодаря благотворительному фонду HMM Helsehjelp Ukraina платформа была приобретена на сумму 150 млн норвежских крон, что помогло улучшить условия обслуживания раненых.
- Планируемая модернизация роботизированной платформы «Воля-Е» позволит повысить ее функциональность и надежность в будущем.
Роботизированная платформа "Воля-Е" прошла испытание на фронте
Главное предназначение роботизированной платформы с красноречивым названием «Воля-Е» — вывезти раненого в точку эвакуации, где будет ждать медевак.
Она приобретена норвежским благотворительным фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Эта благотворительная организация провела сбор и отправку в Украину транспорта и спасательного оборудования на сумму около 150 млн. норвежских крон.
Как отметил заместитель начальника военно-медицинского центра ОКП ОСУВ «Хортица» полковник медицинской службы Константин Кищук, после испытаний появились определенные наработки по усовершенствованию роботизированной платформы. Они обобщены и переданы производителям для дальнейшей модернизации «Воля-Е».
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