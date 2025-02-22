ВСУ провели испытания роботизированной платформы «Воля-Е» — видео

Роботизированная платформа "Воля-Е" прошла испытание на фронте

Главное предназначение роботизированной платформы с красноречивым названием «Воля-Е» — вывезти раненого в точку эвакуации, где будет ждать медевак.

В боевых условиях, когда счет идет на секунды, подобные наземные дроны становятся буквально платформами жизни, помогающими спасти жизнь наших воинов. Поделиться

Она приобретена норвежским благотворительным фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Эта благотворительная организация провела сбор и отправку в Украину транспорта и спасательного оборудования на сумму около 150 млн. норвежских крон.

Как отметил заместитель начальника военно-медицинского центра ОКП ОСУВ «Хортица» полковник медицинской службы Константин Кищук, после испытаний появились определенные наработки по усовершенствованию роботизированной платформы. Они обобщены и переданы производителям для дальнейшей модернизации «Воля-Е».