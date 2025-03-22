Управляется звуком. Инженеры создали уникального робота-каплю
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Управляется звуком. Инженеры создали уникального робота-каплю

инженер
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Источник:  Science Advances

Корейские инженеры разработали редкую работу в форме капли размером несколько миллиметров, которая способна двигаться под влиянием акустического поля, то есть приложенного к нему звука. Робот может обходить препятствия, разделяясь и снова сливаясь в единую каплю, поглощать и удалять из среды токсичные вещества.

Главные тезисы

  • Уникальный робот-капля, созданный корейскими инженерами, способен двигаться под действием звука и поглощать токсичные вещества.
  • Технология разделения и слияния позволяет роботу-капле обходить препятствия и удалять вредные вещества из окружающей среды.
  • Робот может найти применение в биомедицине для разрушения раковых клеток и доставки лекарств.

В Южной Корее создали уникального робота-каплю

Ученые надеются, что такой робот найдет применение в биомедицине для разрушения раковых клеток или доставки лекарств.

Инженеры вдохновлялись клетками, которые, если упростить, также являются каплей жидкости, окруженной мембраной. Они хотели узнать, возможно ли создать редкотелого робота, который сможет деформироваться, делиться, сливаться воедино и поглощать вещества, как это делают живые клетки. Поэтому они повторили строение клетки, завернув в мембрану из гидрофильных, т.е. нерастворимых в воде, соединений капли воды.

Робот-капля

Далее ученые провели ряд тестов, имитирующих выведение токсинов из организма. Для этого робота-каплю сначала заставили пройти решетку, разделившую его на несколько отдельных капель, а затем он сам слился в одно целое.

После этого робот поглотил каплю жидкости, имитирующей токсин, и смог с ней спрыгнуть с высоты и пройти по мокрой поверхности, не лопнув. После этого работа была направлена в отверстие, через которое токсин нужно было удалить.

Конечно, робот еще нуждается в модификации. В частности, пока неизвестно, как он будет вести себя в организме человека, где будет окружен как гидрофильными, так и гидрофобными средами. Кроме того, его должны научить распознавать именно те соединения, которые нужно поглотить. Впрочем, его подвижность и способность адаптироваться к разным средам делают его более приспособленным для применения в биомедицине, чем твердотелых роботов.

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