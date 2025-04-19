Кетрін Зета-Джонс розлучилася з Майклом Дугласом — відома причина

Одна з найвідоміших пар Голлівуду більше не разом. Як вдалося дізнатися журналістам, акторка Кетрін Зета-Джонс вирішила розлучитися з Майклом Дугласом, оскільки їхню 25-річну різницю у віці більше неможливо ігнорувати.
Головні тези:
- Кетрін мріє подорожувати світом, грати в гольф та розвивати кар'єру.
- Подружжя наразі уникає публічної заяви про розрив.
Причини розриву Зета-Джонс та Дугласа
Інсайдери стверджують, що кожен з зірок давно веде власне життя.
Ба більше, вони навіть почали продавати спільну нерухомість.
За словами анонімних джерел, 80-річний Майкл більше не так швидко розуміє або рухається.
Ще одне анонімне джерело додало, що зірки Голлівуду не налаштовані публічно говорити про проблеми у їхньому шлюбі.
Ба більше, вказано, що Кетрін ненавидить слово "розлучення".
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