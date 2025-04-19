Кетрін Зета-Джонс розлучилася з Майклом Дугласом — відома причина

Це стало проблемою для 55-річної Кетрін. Вона розчарована, що стала для нього скоріше доглядальницею, ніж дружиною. Її кар'єра відійшла на другий план. Кетрін хоче подорожувати світом і грати в гольф, зніматися у більшій кількості фільмів і працювати з цікавими людьми, а Майкл не може наздогнати її, — розповів один з інсайдерів.