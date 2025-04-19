Кетрін Зета-Джонс розлучилася з Майклом Дугласом — відома причина
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Кетрін Зета-Джонс розлучилася з Майклом Дугласом — відома причина

Причини розриву Зета-Джонс та Дугласа
Джерело:  online.ua

Одна з найвідоміших пар Голлівуду більше не разом. Як вдалося дізнатися журналістам, акторка Кетрін Зета-Джонс вирішила розлучитися  з Майклом Дугласом, оскільки їхню 25-річну різницю у віці більше неможливо ігнорувати.

Головні тези:

  • Кетрін мріє подорожувати світом, грати в гольф та розвивати кар'єру.
  • Подружжя наразі уникає публічної заяви про розрив.

Причини розриву Зета-Джонс та Дугласа

Інсайдери стверджують, що кожен з зірок давно веде власне життя.

Ба більше, вони навіть почали продавати спільну нерухомість.

За словами анонімних джерел, 80-річний Майкл більше не так швидко розуміє або рухається.

Це стало проблемою для 55-річної Кетрін. Вона розчарована, що стала для нього скоріше доглядальницею, ніж дружиною. Її кар'єра відійшла на другий план. Кетрін хоче подорожувати світом і грати в гольф, зніматися у більшій кількості фільмів і працювати з цікавими людьми, а Майкл не може наздогнати її, — розповів один з інсайдерів.

Ще одне анонімне джерело додало, що зірки Голлівуду не налаштовані публічно говорити про проблеми у їхньому шлюбі.

Ба більше, вказано, що Кетрін ненавидить слово "розлучення".

Їхня родина розпалася, але вони не хочуть займатися розлученням і роздільним проживанням. Тому вони мають домовленість, яка працює для них, — наголосив інсайдер.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Голлівудський актор Міша Коллінз поставив на місце Венса й підтримав Україну — відео
Коллінз
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Це було круто". Коли відбудеться прем'єра голлівудської драми з Усиком
Усик поділився своїми враженнями після зйомок у Голлівуді

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?