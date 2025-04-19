Кэтрин Зета-Джонс рассталась с Майклом Дугласом — известна причина
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Кэтрин Зета-Джонс рассталась с Майклом Дугласом — известна причина

Причины разрыва Зета-Джонс и Дугласа
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Источник:  online.ua

Одна из известнейших пар Голливуда больше не вместе. Как удалось узнать журналистам, актриса Кэтрин Зета-Джонс решила развестись с Майклом Дугласом, поскольку их 25-летнюю разницу в возрасте больше невозможно игнорировать.

Главные тезисы

  • Кэтрин мечтает путешествовать по миру, играть в гольф и развивать карьеру.
  • Супруги избегают публичного заявления о разрыве.

Причины разрыва Зета-Джонс и Дугласа

Инсайдеры утверждают, что каждая из звезд давно ведет собственную жизнь.

Более того, они даже начали продавать общую недвижимость.

По словам анонимных источников, 80-летний Майкл больше не так быстро понимает или двигается.

Это стало проблемой для 55-летней Кэтрин. Она разочарована, что стала для него скорее сиделкой, чем женой. Ее карьера отошла на второй план.

Еще один анонимный источник добавил, что звезды Голливуда не настроены публично говорить о проблемах в их браке.

Более того, указано, что Кэтрин ненавидит слово "развод".

Их семья распалась, но они не хотят заниматься разводом и раздельным проживанием. Поэтому у них есть договоренность, которая работает для них, — подчеркнул инсайдер.

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