Кэтрин Зета-Джонс рассталась с Майклом Дугласом — известна причина

Одна из известнейших пар Голливуда больше не вместе. Как удалось узнать журналистам, актриса Кэтрин Зета-Джонс решила развестись с Майклом Дугласом, поскольку их 25-летнюю разницу в возрасте больше невозможно игнорировать.
Главные тезисы
- Кэтрин мечтает путешествовать по миру, играть в гольф и развивать карьеру.
- Супруги избегают публичного заявления о разрыве.
Причины разрыва Зета-Джонс и Дугласа
Инсайдеры утверждают, что каждая из звезд давно ведет собственную жизнь.
Более того, они даже начали продавать общую недвижимость.
По словам анонимных источников, 80-летний Майкл больше не так быстро понимает или двигается.
Еще один анонимный источник добавил, что звезды Голливуда не настроены публично говорить о проблемах в их браке.
Более того, указано, что Кэтрин ненавидит слово "развод".
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-