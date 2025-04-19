Кэтрин Зета-Джонс рассталась с Майклом Дугласом — известна причина

Одна из известнейших пар Голливуда больше не вместе. Как удалось узнать журналистам, актриса Кэтрин Зета-Джонс решила развестись с Майклом Дугласом, поскольку их 25-летнюю разницу в возрасте больше невозможно игнорировать.

Причины разрыва Зета-Джонс и Дугласа

Инсайдеры утверждают, что каждая из звезд давно ведет собственную жизнь.

Более того, они даже начали продавать общую недвижимость.

По словам анонимных источников, 80-летний Майкл больше не так быстро понимает или двигается.

Это стало проблемой для 55-летней Кэтрин. Она разочарована, что стала для него скорее сиделкой, чем женой. Ее карьера отошла на второй план. Поделиться

Еще один анонимный источник добавил, что звезды Голливуда не настроены публично говорить о проблемах в их браке.

Более того, указано, что Кэтрин ненавидит слово "развод".