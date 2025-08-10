Кетрін Зета-Джонс здивувала заявою на тлі чуток про розлучення з Майклом Дугласом

Відома голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс наголосила, що пишається своїм шлюбом з Майклом Дугласом. Це здивувало багатьох фанатів, оскільки нещодавно активно ширилися чутки, що зіркова пара вирішила розлучитися.

Кетрін Зета-Джонс розповіла про свій шлюб

Своїми думками зірка поділилася напередодні 25-ї річниці весілля.

Вона звернула увагу на те, що раніше ніхто не вірив, що вони так багато років проживуть разом.

Ми одружені 25 років — це привід для свята. А говорили, що це довго не триватиме! Це шлях, який сповнений знань, любові та веселощів, і перспектива відсвяткувати 25-ту річницю весілля дійсно захоплює. Я пам'ятаю, як мої мама і тато святкували її, — розповіла Кетрін. Поширити

Акторка підтвердила журналістам, що має намір відсвяткувати цю дату.

Проте проблема полягає в тому, що через насичений знімальний графік це доведеться робити трохи пізніше.

Цього року я багато працювала, і Майкл мене дуже підтримував. Думаю, ми влаштуємо вечірку під час канікул, тому що я буду зніматися у третьому сезоні "Венздей". Так мало вільного часу, — зазначила зірка. Поширити

Що важливо розуміти, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас зіграли весілля в листопаді 2000 року.