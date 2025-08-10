Кетрін Зета-Джонс здивувала заявою на тлі чуток про розлучення з Майклом Дугласом

Відома голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс наголосила, що пишається своїм шлюбом з Майклом Дугласом. Це здивувало багатьох фанатів, оскільки нещодавно активно ширилися чутки, що зіркова пара вирішила розлучитися.
Головні тези:
- Подружня пара готується святкувати 25-ту річницю весілля.
- Чутки про розлучення залишилися просто чутками.
Кетрін Зета-Джонс розповіла про свій шлюб
Своїми думками зірка поділилася напередодні 25-ї річниці весілля.
Вона звернула увагу на те, що раніше ніхто не вірив, що вони так багато років проживуть разом.
Акторка підтвердила журналістам, що має намір відсвяткувати цю дату.
Проте проблема полягає в тому, що через насичений знімальний графік це доведеться робити трохи пізніше.
Що важливо розуміти, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас зіграли весілля в листопаді 2000 року.
25-річна різниця у віці не злякала закоханих — разом вони народили та виховали двох дітей.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-