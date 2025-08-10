Кэтрин Зета-Джонс удивила заявлением на фоне слухов о разводе с Майклом Дугласом

Известная голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс подчеркнула, что гордится своим браком с Майклом Дугласом. Это удивило многих фанатов, поскольку недавно активно распространялись слухи, что звездная пара решила расстаться.
Главные тезисы
- Супружеская пара готовится праздновать 25-летие свадьбы.
- Слухи о разводе остались просто слухами.
Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своем браке
Своими мыслями звезда поделилась в канун 25-й годовщины свадьбы.
Она обратила внимание на то, что раньше никто не верил, что они так много лет проживут вместе.
Актриса подтвердила журналистам, что намерена отпраздновать эту дату.
Однако проблема заключается в том, что из-за насыщенного съемочного графика это придется делать чуть позже.
Что важно понимать, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас сыграли свадьбу в ноябре 2000 года.
25-летняя разница в возрасте не испугала влюбленных — вместе они родили и воспитали двоих детей.
