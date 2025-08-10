Кэтрин Зета-Джонс удивила заявлением на фоне слухов о разводе с Майклом Дугласом
Кэтрин Зета-Джонс удивила заявлением на фоне слухов о разводе с Майклом Дугласом

Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своем браке
Читати українською
Источник:  The Sun

Известная голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс подчеркнула, что гордится своим браком с Майклом Дугласом. Это удивило многих фанатов, поскольку недавно активно распространялись слухи, что звездная пара решила расстаться.

  • Супружеская пара готовится праздновать 25-летие свадьбы.
  • Слухи о разводе остались просто слухами.

Своими мыслями звезда поделилась в канун 25-й годовщины свадьбы.

Она обратила внимание на то, что раньше никто не верил, что они так много лет проживут вместе.

Мы замужем 25 лет — это повод для праздника. А говорили, что это долго не продлится! Это путь, который полон знаний, любви и веселья, и перспектива отпраздновать 25-ю годовщину свадьбы действительно увлекает. Я помню, как мои мама и папа праздновали ее, — рассказала Кэтрин.

Актриса подтвердила журналистам, что намерена отпраздновать эту дату.

Однако проблема заключается в том, что из-за насыщенного съемочного графика это придется делать чуть позже.

В этом году я много работала, и Майкл меня очень поддерживал. Думаю, мы устроим вечеринку во время каникул, потому что я буду сниматься в третьем сезоне "Венздей". Так мало свободного времени, — отметила звезда.

Что важно понимать, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас сыграли свадьбу в ноябре 2000 года.

25-летняя разница в возрасте не испугала влюбленных — вместе они родили и воспитали двоих детей.

