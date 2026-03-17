Кіану Рівз і Кемерон Діас об'єдналися в чорній комедії "Наслідки" — трейлер

Стрімінговий сервіс Apple TV представив довгоочікуваний трейлер чорної комедії "Наслідки" (Outcome). Глядачі знову зможуть насолодитися акторською грою зірок Голлівуду Кіану Рівз і Кемерон Діас.

Чорна комедія "Наслідки" — чому її варто подивитися

У центрі сюжету — відомий актор Ріф Хоук, який утримується від вживання спиртного останні кілька років.

Головний герой вирішив поставити на паузу свою кар’єру, щоб побудувати новий будинок. Загалом Ріф насолоджується життям та своїми досягненнями.

Проте все різко змінюється, коли йому телефонує адвокат з кризових ситуацій та розповідає, що хтось шантажує його відео сумнівного змісту.

Тоді Ріф вирішує загладити свою провину перед тими, кого він образив у минулому, щоб з'ясувати, хто шантажист. Але список виявляється аж надто довгим.

Головна роль дісталася відомому актору Кіану Рівз ("Дракула", "Адвокат диявола", "Константин: Володар темряви", франшизи "Матриця", "Джон Вік").

Також до акторського касту приєдналися Кемерон Діас, Меттью Бомер, Дрю Беррімор, Мартін Скорсезе та інші. За режисерську роботу взявся Джона Гілл.