Киану Ривз и Кэмерон Диас объединились в черной комедии "Последствия" — трейлер

Стриминговый сервис Apple TV представил долгожданный трейлер черной комедии "Последствия" (Outcome). Зрители снова смогут насладиться актерской игрой звезд Голливуда Киану Ривз и Кэмерон Диас.

Черная комедия "Последствия" — почему ее стоит посмотреть

В центре сюжета — известный актер Риф Хоук, который воздерживается от употребления спиртного последние несколько лет.

Главный герой решил поставить на паузу свою карьеру, чтобы построить новый дом. В общем, Риф наслаждается жизнью и своими достижениями.

Однако все резко меняется, когда ему звонит по телефону адвокат по кризисным ситуациям и рассказывает, что кто-то шантажирует его видео сомнительного содержания.

Тогда Риф решает искупить свою вину перед теми, кого он оскорбил в прошлом, чтобы выяснить, кто шантажист. Но список оказывается слишком длинным.

Главная роль досталась известному актеру Киану Ривзу ("Дракула", "Адвокат дьявола", "Константин: Обладатель тьмы", франшизы "Матрица", "Джон Вик").

Также к актерскому касту присоединились Кэмерон Диас, Мэттью Бомер, Дрю Бэрримор, Мартин Скорсезе и другие. За режиссерскую работу взялся Джон Хилл.