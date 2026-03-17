Киану Ривз и Кэмерон Диас объединились в черной комедии "Последствия" — трейлер

Стриминговый сервис Apple TV представил долгожданный трейлер черной комедии "Последствия" (Outcome). Зрители снова смогут насладиться актерской игрой звезд Голливуда Киану Ривз и Кэмерон Диас.
Главные тезисы
- Фильм выйдет 10 апреля 2026 года на Apple TV.
- Режиссером новинки выступил актер Джона Хилл.
Черная комедия "Последствия" — почему ее стоит посмотреть
В центре сюжета — известный актер Риф Хоук, который воздерживается от употребления спиртного последние несколько лет.
Главный герой решил поставить на паузу свою карьеру, чтобы построить новый дом. В общем, Риф наслаждается жизнью и своими достижениями.
Однако все резко меняется, когда ему звонит по телефону адвокат по кризисным ситуациям и рассказывает, что кто-то шантажирует его видео сомнительного содержания.
Главная роль досталась известному актеру Киану Ривзу ("Дракула", "Адвокат дьявола", "Константин: Обладатель тьмы", франшизы "Матрица", "Джон Вик").
Также к актерскому касту присоединились Кэмерон Диас, Мэттью Бомер, Дрю Бэрримор, Мартин Скорсезе и другие. За режиссерскую работу взялся Джон Хилл.
