Кібербулінг щодо Бріжит Макрон — у Франції суд визнав винними 10 осіб

Паризький суд визнав 10 осіб винними у кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон. Зловмисники поширювали в Інтернеті неправдиві твердження про її стать та сексуальну орієнтацію та звинувачували її в тому, що вона нібито народилася чоловіком.

Паризький суд покарав 10 осіб через кібербулінг щодо Бріжит Макрон

Одного з обвинувачених засудили до шести місяців тюремного увʼязнення, а вісім отримали умовні терміни від чотирьох до восьми місяців. Всі 10 осіб були зобовʼязані пройти тренінг з підвищення обізнаності про кібербулінг.

Зазначається, що суд вказав на "особливо принизливі, образливі та злісні" коментарі, які стосувалися неправдивих тверджень про нібито трансгендерну ідентичність та нібито педофілію Бріжит Макрон.

Повторні публікації мали кумулятивний шкідливий ефект, — йшлося у повідомленні суду.

Вісім чоловіків та дві жінки віком від 41 до 65 років були звинувачені у тому, що вони написали багато коментарів, в яких помилково стверджували, що дружина Еммануеля Макрона народилася чоловіком, а також порівнювали їхню 24-річну різницю у віці з педофілією.

Водночас сама Бріжит наголосила, що розпочала судовий процес, аби "показати приклад" у боротьбі з домаганнями.

Важливо, щоб були проведені негайні тренінги з підвищення обізнаності про кібербулінг, а для деяких підсудних — заборона на використання їхніх акаунтів у соціальних мережах, — сказав її адвокат Жан Енночі.

Єдиним підсудним, якому не було призначено тюремного увʼязнення, був вчитель, який під час судового процесу перепросив. Він має пройти тренінг з питань кібербулінгу.

Кільком з них буде заблоковано доступ до соціальних мереж, де вони розміщували свої дописи, на шість місяців. Суд підкреслив, що вироки були пропорційні тяжкості коментарів.

Також під час судового процесу кілька підсудних заявили, що їхні коментарі були жартівливими або сатиричними, тому вони не розуміють, чому їх притягають до відповідальності.